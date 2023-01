Cuento de la grúa: intentaron estafar a un hombre en Ituzaingó

Con la modalidad delictiva conocida como “cuento del tío” intentaron estafar a un hombre en Ituzaingó, mediante un llamado telefónico, en el que un falso sobrino le pedía ayuda para pagar $150.000 por el servicio de grúa, al quedarse en una zona inhóspita de la zona de Goya.

La persona que recibió el llamado se dio cuenta a tiempo y evitó caer en una estafa, organizada por bandas que se dedican a cometer este tipo de delitos.

De acuerdo con un relato recogido por el portal Ituzaingo Noticias, el supuesto sobrino le pedía ayuda para conectarse con el seguro porque se había quedado con su camioneta y estaba en una zona sin señal de celular. Le decía que pudo llegar a una estancia para pedir el teléfono fijo de donde realizaba esa llamada.

Según detallaron, el presunto pariente marcó y llamó y al ser atendido dijo: “Hola, tío. ¿Cómo estás?, ¿sabés quién te habla? Soy tu sobrino. ¿Cómo no me vas a conocer?”. En medio de la confusión, el hombre le dio un nombre y comenzó el ardid. Le contó que se se quedó con su vehículo, que no tiene señal telefónica y entonces le pidió que por favor llame al seguro para que le manden una grúa, y le pasó el número del supuesto seguro y que iba a esperar en línea para saber la respuesta.

El hombre llamó, le atiendieron, y pidieron el número de patente, que coincidía con una camioneta Amarok, que supuestamente tenía cobertura y seguimiento satelital. Le suministraron los mismos datos que le dio el supuesto sobrino, y ratificó que estaba cerca de Goya Corrientes frente a la estancia El Rebenque.

Todo parecía verosímil.

Desde el seguro le informaron que en media hora llegaría la grúa, pero que solo cubría 200 kilómetros del domicilio y estaba a unos 800 kilómetros por lo que debía pagar una franquicia de 150.000 pesos.

Entonces, el hombre se volvió a conectar el presunto sobrino, quien le respondió que en ese momento no podía transferir porque no tenía señal y le pidió: “Tío, por favor, podés pagar y apenas tenga señal te reintegro. Estoy desesperado”.

Esta persona les comunica que no tenía ese monto y desde el seguro le preguntan cuánto puede transferir, que podrían arreglar de alguna forma teniendo en cuenta la situación.

Esto le hizo dudar al hombre que podría tratarse de una estafa. Entonces le dice al sobrino: “No te hagas problema, yo te mando una grúa, tengo un amigo en Goya y no te va a cobrar tanto. La respuesta fue un “¡¡¡Nooo!!! ¿Para qué tengo el seguro? Por favor, paá vos y yo te reintegro más de 150 por tu ayuda”.

La persona que recibió el llamado les advirtió que tenía localizados los números de dónde le llamaban y que la Gendarmería Nacional ya estaba al tanto. En ese instante cortaron la comunicación.

