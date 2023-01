El mensaje conmovedor que Dalma Maradona le dedicó a Claudia Villafañe por su cumpleaños

Envuelta en el amor más sincero, Dalma Maradona abrió su corazón y transmitió en palabras todo lo que siente por su mamá, Claudia Villafañe. Este domingo, la campeona de MasterChef alcanzó una nueva vuelta al sol, la número sesenta y dos y su hija la agasajó con un posteo increíble.

Movilizada hasta la última porción de su piel, la hija de Diego Maradona procuró saludar a su madre de una manera singular, en lo que refiere al plano de lo público, dado que armó una publicación sumamente sentimental, con una gama gigante de confesiones muy profundas.

Con una foto de Claudia esbozando una sonrisa mayúscula, Dalma activó su Instagram y redactó unas líneas maravillosas para su progenitora, esa alma que siempre la cuidó y que la acompañó a lo largo de toda su existencia para ayudarla a crecer.

En el comienzo de su mensaje, la hermana de Gianinna Maradona aseveró: "Feliz cumple a la reina madre ¿Qué voy a decirte que no sepas? Mi ejemplo y mi amor infinito”. Y añadió una definición impresionante sobre las características de Claudia: “La persona más buena que puede existir. Yo diría perfecta, pero ella misma va a decir que no, que ella también se equivoca, pero como todo lo hace desde el amor absoluto no cuentan sus equivocaciones”.

Estimulada por el deseo de expresarle todo lo que vibra en su interior, Dalma agregó: "Aprendo de vos mucho más de lo crees y aunque sienta que te falta un poquito de maldad, te admiro así tal cual sos”. Y añadió: “Los que la conocen, saben que no hay mejor cosa que tener a la tatita en sus vidas. Y en realidad los que no la conocen también quieren tenerla”.

En el epílogo de su dedicatoria, la hija de El Diez sacó afuera todos los sentimientos, todas las emociones que laten en sus entrañas por esta persona tan importante, esa luz única que es Claudia, . "Te amo con todo mi corazón y mi alma entera. Nunca nada es suficiente para agradecerte todo lo que hiciste y haces por mi y por mis hijas”, aseveró.

Para culminar, Dalma escribió una metáfora poderosa que grafica la calidad maternal de Villafañe: “Te amo y ya estamos tramitando poner tu foto en el diccionario al lado de la palabra mamá. Sonreí siempre que te queda hermoso".

Con información de Pararazzi