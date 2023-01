Elecciones 2023: Insaurralde pide romper la proscripción de Cristina

Con el año electoral corriendo, el peronismo intenta salir de su laberinto y echar luz sobre su principal incógnita: ¿qué pasará con Cristina Fernández? Ayer, quien opinó al respecto fue Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, principal bastión del cristinismo.

En un corto pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter, Insaurralde dijo que "el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina" y buscó marcar la cancha de quienes comienzan a delinear una oferta electoral que no contemple a la vicepresidenta.

La sentencia del exintendente de Lomas de Zamora no es aislada. Días atrás, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el camporista Andrés Larroque, había asegurado que "no se puede hablar de peronismo si Cristina no está en la cancha".

El mensaje del funcionario coincide con la campaña lanzada por organizaciones políticas y sociales del kirchnerismo, que integran el espacio "La Patria es el otro", para convocar a la militancia del Frente de Todos (FdT) a "romper la proscripción de Cristina" a través de pintadas y afiches que sostienen la consigna "CFK2023".