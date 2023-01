Piden colaboración para viajar de Corrientes al Calafate a buscar a un joven desaparecido

Pérez Cristian lanzó un desesperado pedido de ayuda en redes sociales para recaudar dinero y poder viajar a Calafate a buscar a su hermano, Fabián Pérez, un joven deportista que desapareció en las aguas del Lago Argentino.

Fabián es un hombre de 32 años, oriundo de Chaco que está radicado en El Calafate, lugar donde se desempeña como chofer de transporte turístico. Desapareció mientras navegaba las aguas del Lago Argentino, provincia de Santa Cruz, fue perdido de vista en la zona de Punta Soberana el sábado pasado.

"Todavía no sabemos si está vivo o muerto. Estaba en un kayak, dicen que se le dio vuelta y se perdió o se ahogó, no sabemos bien. Hasta ahora lo seguimos buscando, no tenemos información de nada. Lo único que quiero es que aparezca, sea como sea, es lo único que le pido a Dios", relató Cristian a El Litoral.

En cuanto a la recaudación, el joven dijo que "hay gente buena que está poniendo su granito de arena para ayudarme, Publiqué en todas las redes el cvu de mi señora y ahí me están ayudando con lo que pueden, desde ya muy agradecido".

En tanto que, en el sur hasta el momento los primeros indicios de la búsqueda dieron como resultado el hallazgo del kayak y el chaleco, no así de Fabián, según comunicó la policía. El operativo es coordinado por la Prefectura Naval Argentina de la provincia.

Para colaborar con esta familia se puede realizar una donación al cvu: 0110221730022105937747 o bien comunicarse al 3794-090813 (Cristian Pérez)