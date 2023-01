La Fiesta del Chamamé recibió 120 mil personas en un anfiteatro Cocomarola que está obsoleto

La 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, 18ª del Mercosur y 2ª Celebración Mundial concluyó con un promedio de 12 mil personas por jornada en un Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” de la ciudad de Corrientes que requiere cambios en su infraestructura.

Desde el Instituto de Cultura señalaron que en algunas de las 10 jornadas el aforo fue de apenas 5 mil personas pero creció con el correr de los días.

“En lo que hace a los números de público que pasaron por el anfiteatro, rondan las 120 mil persona. Tuvimos los primeros días un total de 5 por noche y luego pasamos a contar con más de 20 mil, y eso se pudo ver desde el jueves y creo que fue teniendo un curso diferente y con mayor crecimiento en cada fecha”, sostuvo el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero.

Remarcó que “fue muy positivo” ante el volumen de público y artistas que pasaron por el escenario. A su vez, sostuvo que “me parece importante la proyección y difusión que tuvimos a lo largo de cada velada a través de los canales de la TV Pública, y de los países de Paraguay y Brasil que se sumaron a las transmisiones”.

La jornada del jueves 19 terminó con polémica por la gran cantidad de gente que, pese a tener su correspondiente entrada, no pudo ingresar a un completo Cocomarola. “Las personas que no utilizaron las entradas en los días siguientes pueden pedir el reintegro del dinero en la sede del Instituto de Cultura, de lunes a viernes de 8 a 12”, dijo Romero.

El anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” cumplirá este año 36 años de vida y será, de no mediar alguna sorpresa, nuevamente la sede de la Fiesta Nacional del Chamamé en el 2024.

“El anfiteataro está obsoleto en una cantidad de aspectos, hablamos con (Gustavo) Valdés en cómo modificarlo, pero no avanzamos, por ejemplo, en cómo consolidar los palcos de empresas, poner más baños, sacar el techo del escenario para nuevas puestas escénicas más altas, es un proyecto que tenemos dando vuelta”, sostuvo el funcionario.

“La gente identifica al Cocomarola con el chamamé, eso nos salió de una encuesta. Sabemos que podemos usar como opción el corsódromo, pero no nos termina de cerrar esa idea tampoco”, reconoció.

El anfiteatro ubicado en la esquina de las avenidas José Manuel Estrada (Sarmiento) y Patagonia fue construido entre los años 1983 y 1987 cuando se inauguró oficialmente.

En 1992, vientos registrados de más 120 kilómetros por hora causaron severos daños en la estructura del Cocomarola.

La remodelación y ampliación del anfiteatro es un tema recurrente en los últimos años, incluso se realizó un concurso de proyectos con ese fin, pero fueron pocos los cambios significativos que se concretaron.

Artistas visitante

Una de las polémicas de la Fiesta que concluyó estuvo dada por la presentación de Karina, “La princesita”, que en su repertorio incluyó algunas cumbias y que se apoyó en su celular para leer las letras de los chamamés que cantó.

Romero fijó posición al respecto. “Me encantó la presentación de Karina, cantó mejor que varios, entonó. Ella con sinceridad miró el celular porque no sabía la letra, no me pareció tan grave, lo importante fue que cantó muy bien”. Además, sostuvo que “(Nahuel) Penissi cantó un tema suyo también, y nadie dijo nada, la vara es medida de forma diferente, la gente disfruta y aplaude, y una cantante brasilera cantó bossa nova, cuando nos dimos cuenta la bajamos, le dimos gracias, pero la frenamos”.

En tanto que “Zoe Gotusso hizo chamamé con su estilo y estuvo impecable, a mí me pareció muy bueno”.

Rumbo al 2024

La 33ª Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª del Mercosur y 3ª Celebración Mundial, será del 12 al 21 de enero de 2024. El lema de esa edición será “grito de identidad”. Se trata de “un grito de unidad y, en ese sentido, queremos demostrar lo que nos une con la comunidad chamamecera. Proponemos mirar el chamamé hacia adentro, pensar el baile, el grito que es el sapucay, lo que expresa el corazón”, explicó el presidente del Instituto de Cultura.