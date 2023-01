Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa pidieron disculpas

Los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa pidieron este jueves "disculpas" a la familia de la víctima, manifestaron estar "arrepentidos", no haber tenido intención de matar y dijeron lamentar la muerte de un joven de su misma edad.

Al decir sus últimas palabras antes de la sentencia, que se dará a conocer el 6 de febrero próximo, los rugbiers Máximo Thomen, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro, Lucas y Luciano Pertissi y Ayrton Violaz se manifestaron en el mismo sentido frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.

Lucas Pertossi fue el primero en hablar ante los jueces en sus últimas palabras. Se paró, tomó el micrófono y dijo: “Le pido disculpas a la familia de Fernando. Estoy muy mal desde ese día hasta hoy. Nunca tuve intención de matar a nadie”.

Blas Cinalli comenzó ofreciendo disculpas “a todas las personas acfectadas por todo lo que pasó”. Y continuó: “Es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”.

Matias Benicelli:, por su parte, al igual que otro de los imputados, le pidió “perdón a la familia de Fernando”. Y agregó: “Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.

Ciro Pertossi, por su parte, dijo: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, perdón a la familia”. Mientras que Ayrton Viollaz, señaló: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Muchas gracias por el espacio. Qué Dios los bendiga”.

Máximo Thomsen se quebró al hablar ante el tribunal. “Quiero pedir perdon a las familias y a las peronas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, comenzó y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

Enzo Comelli, que habló luego de Thomsen, ofreció sus “sinceras disculpas”; mientras que Luciano Pertossi señaló: “Quiero pedirles disculpas a los padres de Fernando Báez Sosa. Nunca quise ni quería participar en una pela donde fallezca una perona. Pido disuclpas por todo lo malo. Lo que decidan o digan va a ser lo correcto, y le pido a Dios que sea bueno para todos”.

QUÉ DIJO LA MADRE DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Tras la última jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y las palabras de los ocho imputados, Graciela Sosa, la mamá de la víctima, dijo a la salida de los Tribunales de Dolores: “Es tarde para pedir disculpas”. Lo hizo en referencia al mensaje que dieron los rugbiers cuando hablaron ante los jueces, algunos se inclinaron por un pedido de perdón generalizo, otros, en cambio, les hablaron a los padres del estudiante de abogacía asesinado en 2020.

Sobre las palabras de los rugbiers y el ofrecimiento de disculpas, la mamá de Fernando dijo que le resultaban “indiferente”. Y agregó en relación a Thomsen, quien se quebró en llanto: “Ninguno me miró a la cara, y que se pusiera a llorar no me conmovió”.

Luego, dijo: “Esta vida que tengo ya no es vida. Me duele en el alma todo lo que le hicieron. La única víctima es Fernando, lo mataron de la peor manera, con patadas, mientras mi hijo imploraba levantando la mano”.

Infobae