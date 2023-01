Wanda Nara desmintió los rumores de romance con Keita Baldé

Hace apenas unos días Wanda Nara le hizo saber al mundo a través de sus redes sociales que había viajado a Dubai y estalló un escándalo digno de ella. Casi inmediatamente surgió una fuerte versión de romance con Keita Baldé, un futbolista ex compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán, con quien no termina de definir si se separa definitivamente o no.

Claro que tras estallado el revuelo mediático, el actual jugador del Galatasaray salió a desmentir que la madre de sus hijas le haya sido infiel pero admitió que Baldé la habría buscado, mientras que el rumor de un encuentro entre ellos en un lujoso hotel en Dubai se agigantó aún más.

Sucede que por esas horas, tanto Wanda Nara como Keita Baldé publicaban postales desde Dubai en sus respectivas cuentas de Instagram y sin sus respectivas parejas, dado que el futbolista está casado y su esposa también salió a negar la versión.

Así las cosas y luego de unas cuantas horas ocupando todos los titulares de la prensa dedicada al espectáculo y entrenamiento como a ella le gusta, Wanda Nara reveló desde una historia virtual el motivo de su viaje a aquellas tierras. "Muy pronto, Wanda Cosmetics en Dubai" anunció entonces la morocha.

De esta manera su línea de maquillajes, que actualmente se comercializa en Buenos Aires y parte de Europa, también desembarcará en breve en los Emiratos Árabes. ¡Una verdadera empresaria internacional.

Primicias Ya