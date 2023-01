Gaucho Gil: operativo sanitario con 30 profesionales y cuatro consultorios móviles

Por el día del santo pagano Gaucho Gil, el Ministerio de Salud Pública prepara un operativo sanitario con 30 profesionales de salud en la zona. Buscan evitar que colapse el hospital mercedeño y solicitan a los devotos hidratarse y evitar la ingesta de alcohol. Las autoridades buscan casas de vecinos porque la capacidad hotelera está completa y evalúan hospedajes en campings al aire libre.

En el marco de las actividades previstas para este fin de semana en el predio de la Cruz Gil, sobre la Ruta 123, el Ministerio de Seguridad encomendó un operativo de seguridad del que participan también miembros del Ministerio de Salud. El operativo sanitario se desplegará desde el viernes con personal de Mercedes y durante el fin de semana con profesionales de Capital.

El director de Operativos Sanitarios de la cartera, Eduardo Farizano, confirmó a El Litoral que las actividades en el predio comenzarán el viernes. “Nosotros, estaremos desde el sábado a las 8 de la mañana. Establecimos con la parte policial que nuestro servicio de salud sería hasta el domingo a las 18”, comentó.

Sin embargo, confirmó también que desde el viernes un grupo de trabajadores del Hospital Las Mercedes se apostará en el puesto por posibles incidentes. “Con la directora del hospital, Laly Lacour, coordinamos que ellos estarán el tramo del viernes a partir de las 17 y hasta que lleguemos nosotros”, indicó.

Según indicó serán un grupo de 30 profesionales de salud afectados en el operativo. “Nosotros vamos con cuatro consultorios móviles y tres ambulancias de traslado. Alrededor de 30 personas, entre médicos, agentes sanitarios, enfermeros y paramédicos”, resaltó. En los planos, indicaron que estarán ubicados detrás las carpas de puesteros.

“Nosotros venimos cubriendo este evento hace como 15 años desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia por orden de Gobernación. Armamos un centro de salud en el predio porque de esa manera tratamos de resolver lo que podamos ahí para evitar derivaciones a Mercedes”, explicó el médico.

“Lo que no podemos resolver ahí derivamos al hospital de Mercedes. Con la cantidad de gente que hay, el hospital de Mercedes también está saturado en actividad por eso tratamos de descomprimir con el trabajo que hacemos en el predio”, aclaró.

En estos casos, implementarán un cordón o corredor sanitario que ya está contemplado en el operativo de seguridad de la Policía de Corrientes y Gendarmería Nacional. El recorrido será desde el santuario al Hospital Las Mercedes por RN 123, avenida Pellegrini, avenida Camino de Tropa, calle Rivadavia y finalmente calle Lacour.

En tanto, al momento de la peregrinación gaucha, el recorrido será desde el santuario por Ruta 123, avenida San Martín, rotonda del Gaucho, calle Pujol, calle Ferreyra, calle Beltrán, avenida Madariaga y calle Lacour.

“Tenemos un corredor sanitario. Siempre tenemos buena disposición de la gente de Policía de Corrientes, Gendarmería y Bomberos Voluntarios. Somos un gran equipo que nos ayudamos entre todos”, destacó Farizano. Además, según el informe de seguridad, estará trabajando personal de Cruz Roja.

Recomendaciones y cuidados

El jefe del operativo de salud también mencionó la importancia de tomar recaudos en el momento de la celebración. “En lo posible, por el tema del covid, pedimos que se use barbijo, bienvenido sea. No podemos hablar de distanciamiento social ni de desinfección porque la gente no toma muchas precauciones. Pero nosotros vamos a sanitizar a los que se acerquen para la atención y pedir que se coloquen el barbijo, si lo tienen”, mencionó.

“Tenemos que salvaguardar también la salud de las personas que trabajan con nosotros”, explicó Farizano. Además, develó que en el operativo del año pasado, siete trabajadores de la salud se contagiaron de coronavirus.

También mencionó la importancia de resguardarse ante las altas temperaturas. “El uso del sombrero, de bermudas, de ropa liviana, la hidratación. También evitar el uso de bebidas alcohólicas”, enlistó como algunos de los cuidados. “También pedimos disminuir la ingesta de comidas, que muchas veces no sabemos en qué estado están porque en algunos casos pierden la cadena de frío”, indicó.

“Todas son cuestiones que desde la salud nos encantaría que se lleven a la práctica, pero que se cumplan es otra cosa. Es cuestión de concientizar también”, cerró el médico.

Capacidad hotelera completa

Las autoridades municipales de Mercedes alertaron por la capacidad hotelera completa y buscan a vecinos que quieran otorgar alojamientos temporarios. Señalan que los vecinos deberán tener en cuenta esta cuestión para evitar conflictos y recomiendan acampar en predios al aire libre.

“Complicado lo que es hotelería. Desde el 24 venimos con hoteles completos y estamos tratando de buscar casas alternativas para ir cumpliendo con la gente que viene. Se nos va a complicar porque ya no hay más lugares en Mercedes”, confirmó el intendente Diego Caram.

Según indicó en diálogo con Radio Dos, además alistan espacios al aire libre para el acampe. “Vamos a intentar que las personas usen el complejo del Viejo Puente y los camping privados para instalarnos. Como otros años también se va a usar para la estadía otras localidades vecinas como Solari, Yofre, gente que queda entre Curuzú y Mercedes. Vamos a tratar de cumplir con todos pero estamos complicados”, sostuvo.

El funcionario municipal también contó que por algunas razones, el tránsito en la localidad se descomprime fácilmente. “Hoy la gente viene a dos lugares. No viene solamente al predio y también al cementerio. Recordemos que en el predio está la tumba del Gaucho Gil y el predio es el lugar donde se lo mató. Hoy la gente se divide”, indicó. “Si seguimos como en años anteriores no deberíamos tener problemas porque la ventaja del cementerio es que descomprime la cantidad de personas que va al predio”, aseguró Caram.

“Por otro lado, el camping y todo alrededor de Cruz Gil está bastante bien acomodado y entran todos ahí. También hay un trabajo entre Policía y Gendarmería donde ya no dejan instalar los vehículos sobre la banquina. También tenemos un lugar, a pedido del Papa Francisco, que es la cruz que está frente al predio donde la Iglesia Católica pone a disposición de la gente baños, oratorios, y se hacen misas. Todo eso hace que se descomprima el tránsito”, cerró el intendente.