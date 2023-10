Estévez dijo que el empate dejó un sabor amargo porque podrían haber clasificado

Después del partido en la zona mixta había caras largas, decepción, bronca por parte de los allegados de Boca Unidos por el triunfo que se le escapó al equipo que fue superior a Sol de América de Formosa, pero no lo pudo plasmar en el marcador, por deficiencias a la hora de la definición, y por polémicos fallos de la terna arbitral que terminaron con un empate en un gol por bando.

La victoria le habría asegurado al aurirrojo la clasificación a la instancia eliminatoria del certamen. Y más allá que sigue tercero en la zona 4 del torneo Federal A, el objetivo todavía no se pudo conseguir, además de quedar ahora más relegado de la lucha por entrar en la Copa Argentina 2024.

Sin nombrar a la terna arbitral, pero haciendo alusión directamente a las decisiones que tomaron en la cancha los encargados de dirigir el partido, el técnico del equipo correntino, Raúl Pipa Estévez, manifestó su tristeza.

“Pensamos que hoy (por el domingo) de local íbamos a poder jugar de igual a igual y nos vuelve a pasar lo mismo. No es casualidad que este equipo en el campeonato tenga 10 penales y 5 fueron contra nosotros. No me gusta hablar de esto, pero nos pone triste porque hicimos un gran sacrificio, estamos haciendo un torneo espectacular y queremos perder dentro de la cancha”, expresó el entrenador.

El Pipa agregó que “en el mejor momento del equipo hubo una jugada en la que patean y se va al córner, y después pasó lo que tuvo que pasar. Pero más allá del penal acá se trata de situaciones que se van dando a lo largo del partido, faltas que no cobran, una que le pega en la mano a un jugador de ellos y que lo tienen que expulsar, pero no lo hacen. Son muchas cosas, y en estos partidos parejos frente a un gran equipo, incide mucho”.

El DT también se acordó que antes de la polémica acción “hubo una falta clara a Solari en el área, un claro penal que no cobró. Si nos ponemos a revisar el partido van a encontrar muchísimas faltas que no se cobraron y por eso también el enojo de la gente, porque lo ven igual que nosotros, que ustedes los periodistas, lo ven todos”.

Estévez manifestó que por todas estas situaciones “los pibes están muy tristes, porque la verdad que el campeonato que están haciendo es para aplaudirlos”, agregando que ahora “vamos a hacer hincapié en la cabeza de los muchachos que están muy dolidos. Hoy hicieron un partido donde se merecían festejar y sin embargo nos llevamos un empate cuando nos podríamos haber llevado la clasificación y por eso este resultado tiene un sabor amargo”.

A pesar de la bronca, el técnico hizo su análisis del juego. “En el primer tiempo ellos llegaron una sola vez donde nos pudieron haber convertido y a partir de ahí el equipo empezó a jugar al fútbol muy bien, llegamos varias veces, presionamos alto hasta que hicimos el gol”.

También fue crítico al decir que “cuando convertimos nos refugiamos un poquito atrás y ahí creo que tuvimos el peor momento del partido, por suerte terminó rápido el primer tiempo, y ya en el segundo tiempo salimos con otra actitud, manejamos la pelota y jugamos muy bien, la verdad que jugamos un partidazo”.

El entrenador sorprendió con la inclusión desde el inicio de Martín Ojeda, quien realizó un gran partido al igual que prácticamente todos sus compañeros. “Martín es un gran jugador, de la cantera de esta institución, venía en un gran nivel y teníamos para poner a Panchito (Estévez) de 8 o a él y lo escogimos porque siente más la posición de volante”, explicó.

También manifestó que “Ángel (Piz) había tenido una semana media difícil, pero ya en el segundo tiempo lo tiramos a la cancha y la verdad que entró muy bien y hay que felicitarlo porque la rompió”, y con respecto a la actuación de (Leandro) Gómez que convirtió su primer gol con la camiseta aurirroja, señaló que “es un jugadorazo, cada vez rinde mejor, tiene un nivel muy importante siempre, juega muy bien, también marca, así que de a poquito se va a ir consagrando”.

Respecto a la clasificación que se les escapó frente a los formoseños, Pipa Estévez indicó que “estamos a un paso pero es muy difícil, este es un campeonato muy duro, te pegan muchos cachetazos y ya estamos muy golpeados, siempre decimos una más, una más, y nos vuelven a pegar. Ahora tenemos que ir a 9 de Julio, de vuelta a poner la cara y la última fecha nos jugamos una final acá con Central Norte”.

Finalmente, y acerca del gran apoyo que tuvo el equipo el domingo por parte del público, dijo que “la gente también está ilusionada y ve que el equipo juega bien, que se han hecho muy bien las cosas, que los muchachos se tiran de cabeza, eso la gente lo valora y por eso los apoyan, esperemos poder darles una alegría”, concluyó Estévez.

