Concurso para Secretariado de Justicia de Paz y Juzgados de Primera Instancia

El Superior Tribunal de Justicia resolvió llamar a Concurso –abierto- de oposición, entrevista, títulos y antecedentes para integrar una nómina de aspirantes a los fines de ingresar al escalafón Secretariado de Justicia de Paz y Juzgados de Primera Instancia (fuero No Penal) para el interior de la Provincia.

Por Acuerdo N°30/23 celebrado ayer se dispusieron a su vez los requisitos para acceder al concurso, entre ellos: ser ciudadano argentino en ejercicio; mayoría de edad; título de abogado expedido por Universidad del país. Tener 2 (dos) años en el ejercicio de la profesión o desempeño de la función judicial por igual término; residencia inmediata en la provincia no menor de un año, si no hubiere nacido en ella.

Tener idoneidad psicofísica; no haber sido exonerado o declarado cesante o inhabilitado para ejercer cargos públicos; no tener condena o auto procesamiento firme y no estar excluido de la matrícula profesional por el organismo competente.

La inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial; www.juscorrientes.gov.ar a partir de las 0:00 del día 6 de noviembre de 2023 hasta las 24, del día 16 de noviembre de 2023.

Concurso

Para el caso de agentes del Poder Judicial, será el Área de Concurso de Ingreso y Ascenso, la encargada de gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos la constancia de servicio en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, donde se detalle: antigüedad, cargo, dependencia, licencias y sanciones, si lo hubiere.

La Prueba de oposición se publicará oportunamente en la página web del Poder Judicial y no excederá de 2 (dos) horas.

En las pautas para la evaluación se estableció una calificación de un mínimo del 70% del examen aprobado. Además, se incluirá una entrevista personal con cada uno de los aspirantes que aprobaron la prueba de oposición.

La Calificación será de hasta cien (100) puntos. Mínimo setenta (70) puntos para aprobar.