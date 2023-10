Alberto Fernández denunció a Milei y Marra por sus dichos contra el peso

El presidente Alberto Fernández denunció este miércoles por "intimidación pública" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días. Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

"Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)", dice el texto presentado ante la justicia por el Jefe de Estado.

El aspirante libertario a gobernar la Argentina recomendó, en una entrevista, no ahorrar en la moneda nacional: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono".

También el martes, en una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): "Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

La denuncia del Presidente, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como "dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes", con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

La denuncia

En su presentación, Fernández argumentó que la "corrida" experimentada en el mercado cambiario en los últimos días fue "consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y –a través de un error conceptual- afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado".

"Se trata en definitiva no de hechos aislados de personas comunes, sin responsabilidad institucional actual o futura, y sin significancia jurídica alguna; por el contrario, estos sucesos fueron llevados a cabo por individuos que o bien gozan de un cargo público electivo en ejercicio o bien se encuentran postulados para asumir otros similares", consideró Fernández.

Apenas trascendió la denuncia, Milei posteó en la red social X: "La casta tiene miedo... La Libertad Avanza. Viva La Libertad Carajo" y luego sus voceros anunciaron la rueda de prensa de la tarde, junto a Marra, el otro denunciado por el Presidente.

Los hechos de esta semana llevaron al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a postergar la gira que iba a iniciar hoy por la región cuyana y la Patagonia para ponerse al frente del operativo con el que el Gobierno busca controlar los movimientos del dólar ilegal y poner en marcha una ofensiva contra los especuladores financieros.

Además, en las próximas horas anunciará "medidas para consolidar el sistema de reservas" y, así -dijo-, "el próximo presidente no tenga problemas, sea yo u otro".

También, con relación a quienes pueden incidir en las variaciones del precio del dólar ilegal, el ministro declaró: "Con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente".

"Tenemos la preocupación de que sobre la irresponsabilidad de algunos (Milei) aparece el curro de otros", disparó Massa y agregó: "Tengo claro quienes están haciéndose los vivos y aunque me cueste la elección, me voy a ocupar de que esos vivos vayan en cana".

Repercusiones

Con una mirada similar, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que "Milei no es un loco", sino que "tiene un plan, que es la hiperinflación" porque "quiere perjudicar al Gobierno".

"Con su irresponsabilidad termina jodiendo a todos los argentinos y argentinas; al peronismo no se lo llevan por delante cuatro trasnochados, no nos van a torcer el brazo. Hay un peronismo firme y gobernando, que va a defender los intereses de nuestra gente", enfatizó.

De igual modo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, calificó a los dirigentes de LLA como "cipayos y vendepatrias" por intentar "pulverizar la moneda nacional" con sus declaraciones en contra del peso.

"Si hay un excremento acá son los cipayos y vendepatrias que, por el interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional para dejar al país con menos capacidad soberana, se brindan a este espectáculo espantoso”, dijo Larroque en declaraciones a radio El Destape.

Desde la vereda opositora, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó que la economía argentina está en una “explosión absoluta” y acusó a Milei de “sumar más chispa al fuego que está prendido”.

El martes, el aspirante libertario a la Casa Rosada ya había sido denunciado por la abogada Valeria Carreras, quien consideró -en su presentación- que los dichos de los libertarios "no hacen otra cosa que agitar el delicado momento económico".

En paralelo, las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron en conjunto las declaraciones de Milei y reclamaron "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio" en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios del 22 de este mes.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la Presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

Este miércoles también trascendió una nota publicada en el periódico estadounidense The New York Times, que alude a Milei como "responsable de que el peso se hunda".

"Argentina, un candidato de extrema derecha asciende y el peso se hunde", es el título del artículo.

