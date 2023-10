Israel se encamina hacia una “ofensiva completa” en Gaza

La única central eléctrica de Gaza se quedó sin combustible este miércoles, admitió la Autoridad Palestina de Energía, mientras cientos de miles de tropas están cerca de Gaza "listas para ejecutar la misión que se nos ha encomendado", para lo que sería una gigantesca operación terrestre en la Franja en respuesta al sanguinario ataque de Hamas del sábado.

A principios de esta semana, Israel anunció un asedio total a Gaza, cortando sus suministros de electricidad, combustible y agua. Y ahora la planta de energía quedó fuera de servicio.

Kamal Mashharawi, residente de Gaza, logró comunicarse con la BBC, escondida en un sótano junto a 45 personas: "Es muy difícil: no tenemos agua, no tenemos Internet, no tenemos electricidad", contó.

Sus hijos están heridos y le duelen los pulmones. Kamal ha perdido a algunos miembros de su familia, pero no puede comunicarse con los demás porque no hay Internet.

"No creo que los civiles merezcan morir; deberían quedar fuera del conflicto", afirma.

"Somos las personas que no somos parte de este conflicto y lo estamos pagando".

Israel continuó bombardeando la Franja con aviones de guerra. Y Hamas continuó lanzando cohetes, en una guerra donde el número de muertos va en ascenso en ambos lados.

Los ataques aéreos israelíes redujeron cuadras enteras a escombros en el pequeño enclave costero y dejaron un número desconocido de cadáveres bajo los montones de escombros. Los bombardeos continuaron a pesar de que se cree que los insurgentes de Hamas retendrían a unas 150 personas — incluyendo soldados, hombres, mujeres, niños y adultos mayores.