Pampita volvió a criticar a la producción del Bailando y Tinelli fue a encarar a Hoppe

El pasado martes, los jurados del Bailando celebraron que Lola Latorre hubiera incorporado una botella de agua a su coreografía mientras bailaba un reggaetón. Esta fue la excusa perfecta para que Pampita y Marcelo Polino aprovecharan y le tiraran un palito a la producción.

"Chicos, me gustó mucho el aporte del agua. Le dio una cosa así como de videoclip que está muy buena. Siempre recomiendo que le metan cosas. Yo sé que cuesta pedirle a la producción pero eso le aporta otra cosa al show y eso es lo que quiero ver acá. No sólo el baile, que haya puesta en escena", dijo la conductora.

Por su parte, el periodista añadió: "Fue una propuesta joven, se lució un montón. Me gustó el efecto del agua. Se ve que estamos en crisis, me hubiese gustado un chorrito un poco más grande".

Sin poder sacarse esta idea de la cabeza, tras ver bailar el jueves a Yeyo de Gregorio y Martu Morales, Pampita criticó: "Chicos, bueno. Les voy a decir una cosa que no me gusta. No sólo con ustedes sino con muchos participantes. No me gustó el vestuario y no me gustó la puesta de las pantallas detrás".

"Pienso que si no hay una puesta encima de luces, de cámara, de vestuario se ve como un programa de la tarde. Ustedes bailaron increíble, la coreo me encantó. Pero cuando lo veo en cámara lo veo pobre", sumó picante.

Tras escucharla, Marcelo Tinelli decidió ir a encarar a Fede Hoppe, su histórico productor. "¿Usted escuchó lo que dijo Pampita? Nos ve como un programa de la tarde", dijo.

"Los quiero ver más arriba, con más brillo, más color. La pantalla acompañando. Qué haya más elementos, más show", insistió la jurado.

Con paciencia, Hoppe respondió: "Coincido Caro con todo lo que decís. Está muy bien y a veces no hay mucho tiempo y hay que trabajar las propuestas con un poco más de anticipación".

Fuente: Pronto