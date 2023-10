Arte digital en una muestra del Centro Cultural de la Unne

En el espacio plasma del Centro Cultural Universitario de la Unne (Córdoba 794) fue inaugurada la muestra Lazos de Diana Mariel Aguirre. Se la puede visitar en el primer piso, de 8 a 22.

"Siento la necesidad de transformar en imágenes aquello que me inquieta, me sensibiliza o me vuelve vulnerable", dijo la artista durante la inauguración de la exposición.

Diana Mariel Aguirre es una artista correntina que desde chica desarrolló el interés por el dibujo y la pintura. En la adolescencia experimentó con el medio digital. Estudió Diseño Gráfico en la Unne y Profesorado en Artes Visuales en el Instituto Josefina Contte pero en forma paralela fue participando de diferentes proyectos, ferias y exposiciones artísticas junto a otros artistas locales.

Actualmente realiza trabajos de Diseño Gráfico e ilustración de manera freelance, e incursiona en el mundo del Arte como terapia, desempeñándose como docente dentro de un Centro de Salud Mental.

“Lazos” es la muestra que presenta en el Espacio Plasma hasta el 15 de noviembre. En ella se conjuga el arte digital y el mundo onírico de la artista en ilustraciones vectoriales realizadas en Illustrator: “El mundo onírico, la infancia, la femineidad, la sensación de soledad, las relaciones afectivas y los efectos que producen en nuestro ser, son algunos de los puntos recurrentes en mis obras”, comentó Diana.

Las obras que produce van desde el arte tradicional, en mayor medida dibujo y pintura, hasta el arte digital: “Las temáticas abordadas surgen principalmente desde una mirada interna, desde el autodescubrimiento, utilizando el arte como una manera de canalizar mis propias emociones y vivencias”, continuó.

VAE