Demoraron a ocho camiones con carga ilegal de soja y maíz

En las Cuatro Boca de Saladas, la Policía interceptó este jueves a la siesta un total de ocho camiones repletos con cargamento de soja a granel y maíz, y tras constatar con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se determinó que carecían de la correspondiente carta de porte que habilita el transporte de estos granos.

Estiman que serían más de 250.000 kilos, aunque de manera oficial no se brindaron cifras ya que no se había realizado el pesaje.

El hallazgo de la carga se produjo durante un operativo de prevención de ilícitos en trabajos de Seguridad Integral, que llevaron a cabo efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, a cargo del comisario César Pioli y el subcomisario Juan Marcelo Florentín y personal al mando.

Los efectivos advirtieron la llamativa presencia de un grupo de camiones estacionados en la playa de una estación de servicio, por lo cual buscaron en vano a sus conductores. A simple vista habrían advertido que siete de ellos llevaban sojas a granel y otro llevaba maíz.

Al no encontrarse presentes los choferes, consultaron a la Afip sobre si los vehículos contaban con la correspondiente autorización para el traslado de los granos. Desde el organismo oficial solicitaron que fueran secuestrados por no exhibir su carta de porte y no hallarse registrados y habilitados para tal fin.

Hasta el lugar se trasladaron, incluso, el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía, en tanto que los camiones quedaron con custodia de los efectivos de la fuerza provincial hasta tanto se resuelva la situación legal, según las disposiciones del organismo competente. (WA)