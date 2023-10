Cambian la parada de 16 ramales de colectivos

n Las paradas de 16 ramales de colectivos cambiarán la semana próxima por obras en la costanera General San Martín de la ciudad. El Municipio informó que a partir del miércoles 18 de octubre las líneas 101 B y C, 110 A y C, 102 A y B, 103 A, 105 A y B, 108 A estacionarán en la avenida Costanera entre Salta y Tucumán; las líneas 103 B y C, 105 C; 106 A, B y C en avenida Torres de Vera entre Córdoba y Mendoza, frente a la plazoleta Stella Maris.

Los colectivos que transitan por calle La Rioja y doblan en Plácido Martinez: 101 B y C, 110 A y C, 102 A y B, 103 A, 105 A y B, 108 A, tendrán sus nuevas paradas por avenida Costanera entre calles Salta y Tucumán. Mientras que las líneas que ingresan por Catamarca, 103 B y C; 105 C; 106 A, B y C, estacionarán frente a la plazoleta Stella Maris sobre la avenida Torres de Vera entre Córdoba y Mendoza.

El cambio de las paradas en el servicio de transporte público se debe a obras que se llevan a cabo en la costanera correntina, pertenecientes a las tareas de remodelación del circuito Ñandereko.

En el lugar trabajarán con maquinaria pesada, por lo que estará prohibido el paso de los peatones y vehículos para evitar inconvenientes.

