Jésica Cirio rompió en llanto en vivo al hablar de Martín Insaurralde

Después de dar una entrevista en El Noticiero de la Gente, Jésica Cirio tuvo la oportunidad de hablar a corazón abierto en La Peña de Morfi. Georgina Barbarossa le hizo punzantes preguntas sobre el escándalo político que atraviesa Martín Insaurralde y terminó llorando.

“¿Cuándo viste todas esas imágenes qué sentiste?”, indagó la conductora, que reemplaza a Diego Leuco en la conducción, sobre las imágenes del dirigente político con Sofía Clerici en Marbella.

“Sentí que todo el resto había sido mentira. Lo que viví todos esos años fue… Muy frustrante. Una traición”, lanzó, superada por la emoción, entre lágrimas.

JÉSICA CIRIO, A CORAZÓN ABIERTO, HABLÓ EN LA PEÑA DE MORFI SOBRE EL ESCÁNDALO DE MARTÍN INSAURRALDE

“Me imagino el dolor de sentirte engañada y estafada. También una estafa moral de sentir que estabas con un hombre que gastó fortunas y de dónde lo sacó”, indagó la animadora.

“Fue muy triste y muy duro. Sentí que fue una traición porque ya no se nada. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer algo que no era así, ya no se qué pensar”, se lamentó.

“Los gastos que tenía los vi como los vieron todos. Conmigo no los tenía”, señaló la modelo cuando le preguntaron por el patrimonio de su marido y los lujos que se daba. “¿Pero no compraban autos, viajes?”, insistió. “Eran mis viajes, mis autos o los autos que he comprado en estos diez años”, remarcando que sus gastos eran por separado.

(Fuente: Ciudad Magazine)