El romance de Susana Roccasalvo con el hijo de una famosa

Por primera vez, Susana Roccasalvo habló a fondo de su romance con el productor Ariel del Mastro, uno de los hijos de Nacha Guevara. “Siempre he sido admiradora de su talento. Habíamos tenido una entrevista por Zoom en épocas de pandemia, pero no nos conocíamos personalmente”, recordó en diálogo con Sebastián Soldano para Infobae.

Acto seguido, reveló que el flechazo entre ambos se dio en su ciclo, cuando él había sido invitado a su programa. “La producción lo hizo entrar por detrás de mí y lo vi recién cuando me ubiqué en el escritorio. Lo saludé con puños y le dije: ‘¡Por fin, después de 30 años de carrera!’”, admitió, entre risas.

Además, recordó su primera cita y, especialmente, los encuentros “clandestinos” en sus departamentos. “(La primera cita) fue en un restaurante muy caro, muy lindo y muy natural de Palermo Hollywood. De ahí en más, todo transcurrió entre su departamento y el mío. En definitiva, el mejor de nuestros planes siempre fue estar juntos, aunque ocultándonos durante el año que duró la relación”, rememoró, con picardía.

¿POR QUÉ SUSANA ROCCASALVO SE SEPARÓ DE ARIEL DEL MAESTRO?

“Y cuando finalmente lo blanqueé públicamente (a comienzos de 2023), el vínculo ya estaba un tanto deteriorado de mi parte. Así fue que planteé la ruptura que se dio un par de meses después. Si bien Ariel y yo pertenecemos al mundo del espectáculo, la televisión y el teatro no matchean. Los horarios jamás coinciden. Y mucho menos cuando viajar me es tan necesario...”.

“Finalmente, no logramos encontrar un punto de equilibrio en la pareja. Ya todo había dejado de cerrarme. En esas cosas de la diaria me di cuenta de que ese modo no era para mí y que llevarlo adelante, en el futuro, se convertiría en un peso”, admitió, sincera.

Antes de cerrar, remarcó que con su ex quedó todo bien y que se alegra del romance que vivieron. “Y estoy muy contenta de habérmelo permitido, sentido y disfrutado”, sentenció, nostálgica.

(Fuente: Ciudad Magazine)