Vischi, clave en la destitución del exjuez Bento

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, fue clave para la destitución del exjuez federal de Mendoza Walter Bento. El legislador inició en abril la investigación que concluyó con la destitución del exmagistrado por mal desempeño y que es juzgado por graves delitos: presunto cobro de coimas, lavado y enriquecimiento ilícito.

“Inicié el proceso en el Consejo de la Magistratura, donde ingresaron las denuncias sobre el juez Bento, que estaba siendo investigado por muchos delitos. Cuando se hizo la acusación fue votada por unanimidad y luego pasó al plenario del Consejo, donde los 19 miembros votaron a favor y se avanzó con el Jurado de Enjuiciamiento”, explicó Vischi a El Litoral.

“Durante el Jury formulé la acusación y el exjuez Bento se defendió, presentó pruebas, pero las cosas estaban claras por eso se lo destituyó”, agregó.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió la remoción por seis votos contra uno. El único de los jurados que se opuso a la remoción fue el juez Javier de la Fuente.

“Hay que tener en cuenta que era un juez que estaba cuestionado. Los jueces deben ser ejemplares, no se les permite cualquier actitud, son depositarios de la confianza de la gente y gozan de inamovilidad en el cargo hasta jubilarse, siempre que dure su buena conducta”, agregó

Consultado por el balotaje, el senador radical dijo: “Tengo la seguridad de que no quiero la continuidad de esto, de que nos acostumbremos a esto. Estoy dispuesto al cambio, pero cuando miro el cambio que propone Milei me hace repensar, hay discursos con los que no estoy de acuerdo, calculo que mucha gente estará igual y tomará una decisión horas antes de votar”.