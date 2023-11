Ángel de Brito confirmó que Marina Calabró tiene escarlatina

Luego de que Marina Calabró se convierta en noticia por su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor y usu ida y vuelta con Rodrigo Lussich, Ángel de Brito confirmó en sus redes sociales que la panelista dio positivo de escarlatina.

“Marina Calabró con escarlatina. 24 a 36 horas de reposo #LAM”, anunció el conductor del ciclo de América a través de su cuenta personal de Twitter, dando detalles de cuadro clínico de Marina.

En medio de las repercusiones, la hermana de Iliana Calabró despejó cualquier duda sobre su estado de salud y llevó tranquilidad al público y sus seres queridos:

“Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que aclaro es que tengo yo sola”, aclaró en diálogo con Pronto.com.ar, después de que Diego Estévez hablara en A la tarde de “un brote en Radio Mitre”.

“Es una angina para dar una idea de los síntomas”, agregó sobre cómo se siente. Y cerró, firme: “Ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleás, se ve que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”.

(Fuente: Ciudad Magazine)