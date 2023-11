Sabrina Rojas criticó a Luciano Castro y Flor Vigna por la difusión de videos íntimos

Durante su participación en el Bailando 2023, Flor Vigna acusó a Lourdes Sánchez de intentar seducir con indirectas a su novio, Luciano Castro.

Con un largo recorrido en el programa y conocedoras del juego mediática, las bailarinas mantuvieron un cortocircuito durante la competencia hasta que hicieron las paces.

Ahora, el foco de conflicto parece haberse corrido. Porque en ese contexto, Vigna subió a sus redes un video de su intimidad con el actor, en el que se los veía desnudos y en la cama.

Para ponerle música, la flamante cantante eligió su tema “Mi ex tenía razón”, con una filosa letra que reivindica su actual noviazgo y para despejar dudas de cualquier tipo de crisis.

Por si esto no fuera suficiente, días después compartió otro material subido de tono. Todo sucede en un par de segundos y a través de sus historias de Instagram. Su novio está con el torso desnudo y amaga colocar sus manos bajo su pollera. Los dos miran a cámara, sonríen y él retira las manos de ese lugar.

Ambos materiales dan cuenta de un nuevo perfil en la carrera de Castro, que desde está en pareja con la bicampeona del Bailando, abrió la ventana a su intimidad. Dejó atrás el hermetismo con el que había desarrollado buena parte de su camino artístico y se prestó al estilo más espontáneo de su novia, algo que fue celebrado por los admiradores de la pareja.

Sin embargo, quien no se mostró tan de acuerdo fue Sabrina Rojas, ex de Luciano y madre de sus hijos Esmeralda y Fausto. Cabe recordar que hasta este momento, al menos públicamente, mantenía una muy buena relación con su ex y con Vigna, con quienes compartían salidas y festejos de cumpeaños.

Pero ahora, durante su visita a LAM, el conductor Ángel de Brito le preguntó directamente por las imágenes. La modelo pensó un instante antes de ensayar una respuesta. “Me cuesta hablar porque parece que estoy invitada para hablar de esto”, señaló la panelista de El debate, antes de emitir un juicio.

“La verdad no te la voy a decir”, expresó ante la insistencia de las angelitas. En cambio, accedió a dar una versión “más televisiva”. “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, señaló en referencia a Esmeralda y Fausto, los hijos que tuvo con Castro.

“Él debe haberlo aprobado”, opinó la panelista Fernanda Iglesias. “A lo mejor no, pensó que era un video para ellos”, interpretó Rojas, que aclaró que las imágenes no eran actuales sino de cuando protagonizaron la obra El divorcio.

“Lo tenía guardado, se equivocó, lo subió y el se lo hizo borrar”, intervino Yanina Latorre, pero tampoco convenció a Rojas: “Yo no creo que se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas, sube cosas de mis hijos de hace tres meses como si fueran actuales”, afirmó.

A continuación, Rojas comparó esta exposición con sus tiempos de pareja con Castro: “Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo”, expresó la modelo.

“Él tenía una imagen muy cuidada y cambió un montón desde que está con Flor”, apuntó Latorre, de lo que Rojas se desligó: “De esa gestión no me hago cargo”.

