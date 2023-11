Massa habló de Corrientes e hizo un compromiso de no discriminación

El candidato presidencial de Unión por la Patria, que el domingo próximo disputará la segunda vuelta con Javier Milei, ofreció en las últimas horas una entrevista con medios de las diversas provincias del país, en la que planteó lo ejes de su propuesta federal. Hizo hincapié en los recursos para obras estratégicas y formuló un compromiso de no discriminar a Corrientes.

“En cuanto a la tierra del Chamamé, de Chaco, Corrientes, hace 72 horas firmé el contrato del segundo puente; 700 millones de dólares, más 9.000 millones de pesos de obras de infraestructura para Chaco y para Corrientes”, indicó Massa en el reportaje.

Y aseguró que “fue un tema que en las noticias de Buenos Aires no apareció, a pesar de ser de una vital importancia en la conectividad de las provincias”.

Sin apartarse de la cuestión de las obras, Massa pivoteó sobre el acuerdo de financiamiento para el segundo viaducto sobre el Paraná para profundizar en su compromiso de no discriminar en el reparto de recursos a los gobernadores ajenos a su espacio político.

“Tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria; firmé el contrato (con el BID) con alegría”.

“(El puente) Chaco y Corrientes ya está aprobado y Chaco y Corrientes, fíjese, yo firmo el contrato después de la elección y en Corrientes hay un gobernador de otra fuerza política y en Chaco acababa de ganar un gobernador de otra fuerza política distinta a la mía. Ahora, yo tengo que pensar en la Argentina, ¿no? No en quién es el gobernador de turno de una provincia o de la otra”.

“Tengo que pensar -dijo- en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria. Firmé el contrato con alegría y sabiendo que es algo que le queda a la Argentina, no importa quién sea el gobernador en ese momento o quién sea el presidente en ese momento o el ministro que firma el contrato, porque tiene que ver con el desarrollo de la Argentina más allá de que los hombres estamos de paso; no todos somos inquilinos de responsabilidades, de oficinas con responsabilidades políticas, pero somos inquilinos, estamos de paso”.

En el mismo sentido puso en valor el vínculo con dirigentes políticos de la oposición que accedieron a los gobiernos de sus provincias, como Rogelio Frigerio (del PRO) en Entre Ríos y Leandro Zdero (UCR) en Chaco.

“Somos adversarios electorales un ratito, pero después tenemos la responsabilidad de gobernar para todos. Frigerio, Zdero van a gobernar para todos los entrerrianos, los chaqueños, lo mismo Maximiliano Pullaro (UCR), para todos los santafesinos. No creo que gobiernen solo para los que los votaron. Yo tengo que pensar de la misma manera”.

Adversarios

En otro tramo del reportaje, Massa profundizó el concepto de relación virtuosa con gobernadores de diferentes signos políticos al suyo, con lo cual calibró su promesa de cerrar la grieta.

“Primero, el 10 de diciembre yo tengo la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los argentinos, para los que me voten y los que no me voten, para los gobernadores que sean de mi fuerza política y los que no. No importa si en Mendoza, en San Juan o en San Luis gobierna alguien de otra fuerza política, porque en San Luis o en San Juan, en Mendoza viven argentinos que necesitan un presidente que los acompañe”, sostuvo.

También manifestó que “el cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional, y eso no tiene partidos políticos, no tiene que tener interesados a todos”.

Y que “con algunos gobernadores de la oposición uno puede tener diferencias y por ahí tener una discusión, pero son discusiones entre adversarios políticos, que a la hora de discutir políticas públicas y de ponernos de acuerdo para la Argentina, no pueden ser una pared, al contrario, tienen que ser, en todo caso, parte de las cosas que hay que poner para sentarse a la mesa y charlarlas”.