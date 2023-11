Luis Juez apuntó contra Gerardo Morales por su cruce con Mauricio Macri

A una semana del balotaje, continúa la interna dentro de Juntos por el Cambio respecto al apoyo a Javier Milei o a Sergio Massa en las próximas elecciones. En ese sentido, el senador nacional Luis Juez arremetió contra el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien protagonizó un cruce con el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas. "Morales tiene que dejar de extorsionar y de ser funcional a Massa", manifestó el cordobés.

"Tené los huevos suficientes para pararte y decir voy a hacer esto porque Massa me prometió que voy a ser ministro", apuntó el legislador. "¡Anda a la Justicia, hermano! ¿Qué sabes? Yo lo patrocino como abogado", apuró al gobernador, además de señalar que "extorsiona" con este tipo de actitudes.

Más temprano, el excandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta publicó un video de Patricia Bullrich antes de que se aliara con Milei donde advertía sobre el libertario. "País normal este, con Cristina y Macri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles", desafió Morales.

Según el cordobés, Morales "contribuyó enormemente" para que JxC dejara de ser una opción para los argentinos. "Gerardo fue candidato a vicepresidente en una de las fórmulas más importantes, pero en los últimos dos años y medio estuvo poniendo en jaque la construcción de JxC. Siendo el presidente de uno de los partidos más importantes de la alianza podría haber tenido otra conducta, otra actitud", dijo a radio Milenium.

"Con Morales no quiero ir a ningún lado, no quiero saber nada. Un tipo que utiliza los métodos de los tipos que vinimos a combatir, capaz de ser un vocero del miedo, no quiero saber nada. ¿Cuál sería el argumento para que uno de nuestros gobernadores sea un entusiasta militante de la causa de Massa? Eso es inexplicable", arremetió el senador.