A partir de hoy comienza a regir la nueva tarifa de estacionamiento medido

Comenzó a tener vigencia la nueva tarifa del estacionamiento medido en la ciudad de Corrientes. Con un 50% de descuento, los autos radicados en la capital correntina y con la patente al día que antes pagaban $80 hoy abonarán $150 la hora, para los que tengan deuda con el impuesto automotor abonarán $240, y los vehículos no radicados en Corrientes $300. El pago se puede realizar desde la aplicación o con los tarjeteros.

Desde este lunes rige el segundo incremento del estacionamiento medido en la capital correntina en más de 200 cuadras del microcentro donde se cobra con este tipo de sistema. El cobro por aparcamiento se desarrolla de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20.

La medida señala que los vehículos radicados en la ciudad y que no tengan deuda con el impuesto al automotor pagarán $150 con un incremento de $70. Para los automóviles radicados en la ciudad y que no cuenten con patente al día pasarán de $120 a $240 con un 100% del incremento y para los vehículos particulares y utilitarios no radicados en la ciudad, pasará de $160 a $300 pesos la hora.

El nuevo cuadro tarifario se puede abonar en efectivo o con la aplicación del Sistema Digital de Estacionamiento Medido (SEM). Para consultas o para regularizar la situación de su impuesto automotor, los contribuyentes pueden acercarse hasta las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), ubicada en avenida La Paz al 2400, en días hábiles de 7.15 a 16 o bien por la página acor.gob.ar.

