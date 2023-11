Calabró reveló un dato sobre el futuro de Jorge Rial en los medios: "Él se hizo el gil"

Luego de un año muy duro en lo personal que lo obligó a tomar una pausa forzada en su trabajo, Jorge Rial retomó su trabajo en C5N y Radio 10. Y aunque todo parecía ir viento en popa con sus empleadores, el conductor habría empezado a escuchar propuestas de otros canales.

Fue Marina Calabró en "Lanata Sin Filtro" la que contó que Canal 13 estaría muy interesado en tener a Jorge Rial entre sus filas. "Hay varias figuras que ya fueron tentadas como Matías Martin y Beto Casella pero lo de Jorge fue inesperado. Él no lo confirma, se lo pregunté y no me lo negó pero tampoco me lo confirmó. Se me hizo olímpicamente el gil", remarcó la periodista.

Según sus fuentes, el llamado existió y fue poco después de que el conductor de Argenzuela tuviera su mano a mano con Jorge Lanata. "Habrá que esperar, recién están arrancando las negociaciones de los canales", cerró Calabró.

Es verdad que de aceptar la convocatoria de Canal 13, Rial tiene la posibilidad de acomodarse para continuar ligado a C5N. Hoy por hoy, el periodista es una de las caras fuertes de la emisora y resultaría extraño que lo dejaran ir sin más. Sin embargo, los problemas de salud que tuvo este año le dieron la pauta de que es necesario para él bajar un poco el ritmo que lleva en su vida.

Por lo pronto, Jorge Rial se dedica a cumplir con sus obligaciones, trabajar en la recuperación física que se le impuso tras la crisis que tuvo en Colombia, tomar distancia de los conflictos con Morena y también a compartir momentos con María del Mar, su nuevo amor.

Fuente: Pronto