El blues regional vivirá tres noches de música a dos orillas

El décimo Festival Blues en el Río tendrá varias fechas con escenarios en Corrientes y Resistencia. Las bandas convocadas se distribuirán en actuaciones en ambas orillas el 24, 25 de noviembre y 2 de diciembre.

El Festival Blues en el Río alista su décima edición con una celebración a “Dos Orillas” (Resistencia-Corrientes). El objetivo de esta propuesta es promover y difundir este género que ya se impuso en la región, y que incluyó a Corrientes y Chaco en el mapa universal del Blues.

La edición 2023 de Blues en el Río será la décima y está pensada para el 24 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre en la Casa de las Culturas (Resistencia) y en el Refugio Patagonia (Corrientes)

Cronograma

Viernes 24 a las 21 en Casa de los Culturas de Resistencia (Marcelo T de Alvear y Mitre, frente a Plaza 25 de Mayo):

La Estación (Corrientes)

Reviro (Chaco)

Pelo Blues & Amigos (Corrientes)

Carlos Negrini Drummer (Chaco)

Sábado 25 a las 21. Jam Blusera en Escuela de Artes Municipal (Corrientes)

Sábado 2 a las 21 Refugio Patagonia (Costanera Correntina):

Camaradas (Chaco)

The shadows of the other (Goya-Corrientes)

Vintage Band (Goya-Corrientes)

Lopaytema (Corrientes-Chaco)

Las bandas

La Estación (Corrientes)

Los miembros originales Coco y Wes se conocen desde la primaria como compañeros y amigos del mismo salón, pero el primer contacto como banda fue con Wes y Mateo aproximadamente a la edad de los once años. Luego sumaron a Coco y Tito; Coco continuó hasta hoy, pero Tito dejo la banda al tiempo. Con formato de trío continuaron hasta que en el año 2022. Luego sumaron a Valentino y como cuarteto tocan en el Puerto y en el bar Galileo. Luego se sumó Santiago (teclados).

Reviro (Resistencia-Chaco)

Reviro es una banda de Rock y Blues que se conformó en el año 2021, con Magdalena Corbalán en voz, Pin Figueroa en guitarra, Nilce Romero en bajo y Sergio Bosch en batería.

El concepto de la banda busca reversionar canciones propias de los géneros musicales Blues, Rock y Funk, pero también atreverse a darle una impronta Reviro, con canciones que quizás no nacen desde estos géneros, pero sí comparten el espíritu.

Desde Marzo de este año es reemplazada la guitarra de Figueroa, por la de Clodine Fernández.

Pelo Blues & Amigos (Corrientes)

Esta la banda ideada a finales de la década de los años noventa, dónde van rotando amigos en los diferentes instrumentos, pero pensando que la idea de “amigos” también es porque ejecutan otros temas emparentados con el Blues y no sólo éste; ejemplo de ello lo que a través de su vida han mostrado en ámbitos diversos desde su ciudad de origen, y visitando provincias del Nordeste Argentino, presentándose inclusive en el vecino país de Brasil.

Carlos Negrini Drummer (Resistencia-Chaco)

Carlos Negrini es un músico baterista argentino con de más de 20 años en la escena musical. Su trayectoria artística lo ha llevado a participar en diversos proyectos y géneros musicales;

pasando por el Blues, la fusión, el folklore litoraleño hasta el Rock Progresivo; el Heavy Metal, el Jazz junto a artistas de la región. Negrini para ésta ocasión ha convocado a músicos de trayectoria con el fin de explorar en un set de temas dónde reversionan Covers de Blues, en formato instrumental fusión, con base en el Blues

La agrupación está compuesta por Carlos Negrini (batería), Gabriel Acosta (guitarra), Parru Casco (bajo), Miguel Encina (teclado).

Camaradas (Resistencia-Chaco)

Trío de guitarras de distintas generaciones, con un recorrido por las sendas del Rock, el Blues, el Soul y que a eso suman un puñado de canciones propias.

Ellos son Pin Figueroa en guitarra eléctrica, Ulises Camargo en guitarra acústica y voz y Kevin Mateo en guitarra eléctrica y voz

Desde 2015 vienen tocando en escenarios del Nordeste Argentino y Córdoba.

The shadows of the other (Goya-Corrientes)

The Shadows of the Other es un dúo que se formó a fines del año 2020 en la ciudad de Goya (Corrientes). Género musical Blues Sureño, Rockabilly y Country en la voz Sabina Ramírez yla guitarra de Esteban Vago.

Hasta la fecha llevan más de treinta y tres Presentaciones realizadas en Vivo en distintos lugares del país

Vintage Band (Goya-Corrientes)

Como “Vintage” comenzó la formación recién a principios del año 2009. Sus integrantes por aquel entonces eran José Maniello (teclado), Mariano Insaurralde (guitarra), Pato Maldonado (guitarra y voz), Joaquín Maniello (bajo) y Martín Maniello (batería).

Para una segunda etapa se incorporaron Carlos Charlie López (voz), Darío Perkin Blanco (guitarra) y Guillermo González (bajo), pero durante un muy corto tiempo.

En el 2019 se reformó el nombre grupal a “The Vintage Band “, integrado ahora por Noelia García (voz), José Maniello y Pato Maldonado (guitarra), Pacho Palacios (bajo) y Martin Maniello (batería), siempre teniendo como base un repertorio de Blues Nacional y algunos covers del Blues clásico norteamericano.

Lopaytema (Corrientes-Resistencia)

Ellos son Guillermo Vañek (Voz), Lorenzo Schenone (bajo), Sergio Bosch (batería) y Gabriel Argüello (guitarra). Amigos con diferentes historias dentro de la música, en ambas orillas del Río Paraná, que comenzaron en conjunto en el año 2019, con el objeto de volcar sus gustos sobre el Blues y el Rock en los escenarios de la región. Tocaron en bares como Skull. La Fabril. Dandy Bar, Centro Cultural Ñachec (todos de la vecina ciudad de Resistencia), por lo que será la primera vez que sonarán en Corrientes.

VAE