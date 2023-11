Los palestinos cavan una fosa común dentro del hospital de Gaza cercado por Israel

El conflicto entre israelíes y palestinos en Gaza no da tregua, los cuerpos de 179 personas fueron enterrados en una "fosa común" en el mayor hospital de la Franja de Gaza, que no solo se encuentra rodeado por tropas de Israel, si no que también se quedó sin luz por falta de combustible, según informaron desde el centro de salud.

El doctor Mohamad Abu Salmiya, director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, dijo que entre los muertos enterrados había siete bebés prematuros que murieron por la falta de electricidad para alimentar incubadoras. "Nos vimos obligados a enterrarlos en una fosa común", dijo a la agencia AFP.

"Hay cadáveres esparcidos en los pasillos del complejo hospitalario, y las salas refrigeradas de las morgues ya no tienen electricidad", añadió en referencia a la escasez en la Franja de Gaza por la ofensiva lanzada por Israel y asedio que impuso al territorio.

En total 29 personas hospitalizadas en la unidad para pacientes graves fallecieron desde que el sábado se cortó la electricidad en Al Shifa.

El enfrentamiento estalló el 7 de octubre, cuando milicianos del movimiento islamista palestino Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza y mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles.

Tras el ataque, Israel lanzó una ola de bombardeos y una ofensiva terrestre en Gaza que ya dejó más de 11.200 muertos, incluyendo unos 4.600 niños.

Las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas de todo el mundo bajaron ayer sus banderas a media asta en señal de duelo y guardaron un minuto de silencio en homenaje a sus más de 100 trabajadores muertos en Gaza durante el conflicto entre Israel y Hamas.

"Desde el inicio de este conflicto, más de 100 miembros del equipo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos han perdido sus vidas", escribió el secretario general de la ONU, António Guterres, en la red social X, junto a una fotografía de funcionarios guardando el minuto de silencio. "Nunca serán olvidados", agregó.

Éxodo

Otros 200.000 palestinos huyeron del norte al sur de Gaza en la última semana, dijo ayer la ONU, en medio de combates entre tropas israelíes y milicianos de Hamas cerca de hospitales del territorio donde están atrapados pacientes, recién nacidos, doctores y desplazados.

La oficina de la ONU para los asuntos humanitarios dijo que el éxodo hacia el sur de Gaza aumentó desde el 5 de noviembre y que solo un hospital del norte seguía en condiciones de recibir a pacientes, pese a que tampoco tiene luz, como el resto. Todos los demás ya no están operativos y sirven mayormente como refugio de los combates, incluyendo el hospital Al Shifa de Ciudad Gaza, el más grande del territorio, que está rodeado por tropas israelíes y donde 36 bebés estaban en riesgo de muerte por falta de luz para incubadoras.

El jefe de la OCHA en los Territorios Palestinos dijo que numerosas vidas en la Franja de Gaza "penden de un hilo" y volvió a llamar a Israel a levantar el bloqueo al territorio para permitir la entrada de combustible.

"El alto el fuego humanitario, el suministro de combustible... todo esto debería estar ocurriendo ya. Nos estamos quedando sin tiempo antes de enfrentarnos realmente a un desastre mayor", dijo Andrea De Domenico.