Valdes: “nosotros seguimos proponiendo el cambio y la Argentina tiene que cambiar”

El Gobernador Gustavo Valdés ayer se refirió al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, apuntó contra la credibilidad del candidato de Unión por la Patria, habló de las demandas contra el Gobierno Nacional y de sus aspiraciones dentro de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. “Es complicado creerle a Massa porque ha mentido mucho”, reprochó.

A días del balotaje presidencial y sobre el rol del espacio fuera de la contienda electoral, el mandatario provincial dijo que “es raro”, dijo durante una entrevista en Radio Sudamericana y aclaró que “pero igual nosotros ya tenemos el rol de opositores, que somos los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que fuimos electos por nuestro espacio político y hoy no está compitiendo”.

Sobre las características de la oposición dependiendo de los resultados del domingo dijo que “nosotros sabemos qué necesita un gobernador y qué necesita una provincia como la nuestra”.

Sobre la promesa de Unidad Nacional del candidato de Unión por la Patria (UP), el actual Ministro de Economía Sergio Massa, dijo que “es complicado creerle a Massa porque ha mentido mucho. Cuando uno miente y miente, miente para conseguir un objetivo; luego que consigue el objetivo, lo que uno espera es otra mentira. Eso es lo que me pasa a mi con el”.

“Si por supuesto he tenido contacto institucionalmente”, dijo sobre Massa.

“No lo conozco”, dijo sobre el candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. “No he tenido contacto con él, pero he hablado con la gente del entorno de uno y del otro, por supuesto. He hablado con Julián Domínguez (por el exministro de Agricultura y actual vocero de UP) y con Franco (por Guillermo Franco, quien sería el futuro ministro del Interior si gana Milei) que quería saber como están las provincias, quiero ver su opinión, fue un café para describir el estado de situación de Corrientes me parece que no se le niega a nadie”.

“Al político no lo conozcas por lo que dice, al político lo conocelo por lo que hace. Ya sabemos quién es Massa y Milei no lo sabemos, es una incógnita. A mí no me importa quien gobierne, me interesa luchar por los intereses de mi provincia”, remarcó.

“Voy a defender constitucionalmente los recursos de la Provincia de Corrientes, porque nosotros no le podemos ceder la coparticipación federal de todos los correntinos a una persona. Nosotros tenemos leyes que garantizan que las provincias están con un nivel de ingreso por ser una nación, por ser provincia”, aclaró.

Demanda

El primer mandatario explicó en qué consiste la demanda que realizó al Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia. “Ayer le demandé por tercera vez al Gobierno Nacional de Unión por la Patria, lo que no había hecho nunca. Sergio Massa nos descontó a Corrientes alrededor de 100 mil millones de pesos para el año que viene”. “Yo veo lo que hizo no lo que dijo, eso ya lo hizo”, enfatizó.

“También estamos demandando lo de Yacyretá y tampoco nos compensan la caja de jubilaciones provincial con la caja nacional y ya pasaron 4 años. Por la compensación de cajas en todo el año nos están pagando 400 millones de pesos. Nunca se actualizaron los costos”, continuó.

“Hay incumplimiento de deberes de funcionario público de acá a la China, no quiero comenzar con demandas penales pero la verdad es a propósito. Hay un intento de tratar de desfinanciar a la provincia de Corrientes, de discriminarnos en recursos, en obra pública”.

“Nos mandaron 0 pesos por las inundaciones. Es difícil ver así un gobierno de unidad nacional, es difícil acompañar un gobierno cuando te golpea”, expresó.

“Nosotros trabajamos para el cambio. Nosotros dijimos que Argentina estaba mal, nuestro cambio no se entendió, no fuimos claros, pero nosotros seguimos proponiendo el cambio y la Argentina tiene que cambiar”, aseguró el primer mandatario sobre el trabajo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio.

Ratificó que luego de que los gobernadores electos asuman también van a presentar sus demandas por la quita en la coparticipación.

“Ojala que demande”, dijo sobre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Él es quien dice que hay que ser neutrales. Lo somos o no lo somos” ironizó. “El dijo que va a ser todo lo posible para que no gane Milei. La cuestión es que nosotros trabajamos para el cambio, nosotros dijimos que la Argentina estaba mal y que queremos cambiar”.

“Tenemos pobreza, no llegamos a fin de mes. La inflación no es un beneficio. Estamos bajando obra pública, ralentizamos las obras que decidimos hacer y hay otras obras que no vamos a hacer hasta no tener un panorama claro”, agregó Gustavo Valdés.

Consultado sobre el apoyo del ex presidente Mauricio Macri a Javier Milei. Dando su punto de vista, Valdés dijo “lo conozco a Macri, me parece un hombre muy razonable, un hombre que fue el mejor presidente de la macroeconomía y el peor de la micropolítica. Hay que hacer política y se dio cuenta al final sobre cómo hacer política. Ojalá que eso lo pueda transmitir a Milei”.

“Durante el gobierno de Macri recibimos 15 puntos de coparticipación, es decir, 25% más de recursos de la Nación y las provincias argentinas estábamos fortalecidas. Ojalá que podamos tener una combinación importante e interesante para adelante”, indicó.