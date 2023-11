UCR: "primero Corrientes tiene que comenzar a tener peso nacional"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés ayer se refirió a la situación del radicalismo a nivel nacional y el protagonismo correntino. Además aseguró que “el problema de Juntos por el Cambio es que no estuvimos juntos ni representamos al cambio”.

Sobre la situación de la UCR Nacional, tras las elecciones y de cara al balotaje, Valdés dijo que “primero tiene que terminar el proceso electoral. Tenemos que tener 7 días de duelo, hacer autocrítica y comenzar a hablar de una UCR diferente”. Ya habrá tiempo para criticar, pero hay que hacerlo con buena fe”, dijo en Radio Sudamericana.

“Analizar qué hicimos mal. Porque cuando vos miras, te das cuenta que en 5 provincias ganamos. La UCR tiene territorialidad, quedamos con más de 400 intendentes en toda la Argentina. En senadores nacionales sólo cosechamos uno en provincia de Buenos aires. Hay que trabajar, yo prefiero ganar provincias y seguir trabajando fuerte para demostrar lo que nosotros queremos”.

En este marco, aseguró que “el problema de Juntos por el Cambio es que no estuvimos juntos ni representamos al cambio”. “El cambio lo representó Milei y no estuvimos juntos porque parecía una bolsa de gatos”, dijo.

“Nosotros necesitamos un liderazgo nacional de un dirigente que pueda encolumnar la fuerza de la UCR por encima de los otros espacios políticos”, remarcó.

Ante el proceso de renovación de autoridades en la UCR Nacional y las posibilidades de que conduzca la fuerza centenaria señaló que “primero tenemos que comenzar a tener peso nacional porque los aviones pasan por arriba y por lo menos tenemos que tener un aeropuerto”.

“Hace muchos años Corrientes no tiene un peso nacional. Solamente nos estamos mirando entre nosotros y debemos comenzar a cruzar el río de las posibilidades. Tenemos que comenzar a tener más peso en Buenos Aires porque Buenos Aires no te escucha”.

En este marco, y luego de que el exgobernador y presidente de la UCR de Corrientes, Ricardo Colombi había expuesto que en un eventual balotaje, votaría a Massa, consultado sobre el diálogo con su antecesor Valdés dijo que “hace varios meses que no hablo, por lo menos tres meses”. “Él tiene su posición, yo tengo la mía, yo no respondo por él, ni él no responde por mí”, remarcó.

“Yo sí voy a votar por uno u otro candidato”, reiteró Valdés, deslizando que “nuestro cambio no llegó, pero quiero que nuestra Argentina cambie”, cerró.