Quién es la primera mujer de la comunidad Wichí que se recibió de médica en la Unne

Sandra Toribio, miembro de la comunidad Wichi de Formosa, se egresó de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en Corrientes.

Su historia generó notoriedad en los medios de la región debido a que es la primera médica Wichí en graduarse en esa casa de altos estudios.

“Partiendo de mi juventud, amaba mucho la ciencia, me interesaba bastante el estudio, si bien de pequeña no tenía claro qué estudiar hasta que me recibí en la secundaria y me decidí por la carrera de Medicina”, contó a un medio formoseño.

Sandra nació y creció en Ingeniero Juárez, Formosa. Antes de llegar a la Unne, cursó la primaria en dos establecimientos: “uno de ellos fue en la comunidad Wichí -la EPEP EIB Nº 484 y el otro, la EPEP Nº 319 General José de San Martín”.

Por otro lado, reconoció que cuando dejó su casa fue un momento difícil, porque “uno decide salir de la provincia”, además “nunca es seguro que vayas a terminar a tiempo la carrera, ya que, a veces, te demanda más años”.

“Mis padres me dieron la posibilidad de estudiar, de lo contrario nunca hubiese podido ir a la Universidad, están orgullosos y felices”, destacó.

Con respecto a su especialidad dijo que le gusta la “clínica médica, la terapia intensiva y la cirugía”.

Toribio afirmó que “estamos en una nueva sociedad”, en la que siente que “los pueblos originarios son más aceptados”, lo que favorece la convivencia, a tal punto que hoy “tienen en cuenta nuestra voz”.

“Necesitamos involucrarnos en este mejorar de las comunidades originarias. Me encanta ver que Formosa está creciendo y que la población se alegra por lo alcanzado por nosotros”, finalizó.

Con datos de Diario La Mañana