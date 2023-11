Universidades de todo el país se unen para defender la educación pública

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional Carlos Greco dialogó este miércoles en El Litoral Radio en relación con el Comunicado del sistema universitario público.

En el marco del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei del próximo domingo, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado que valoriza la Universidad y la ciencia públicas.

Vale resaltar que en el debate presidencial del pasado domingo, el libertario adelantó que "en el corto plazo" no va a arancelar la universidad pública.

"Este nuevo comunicado viene a poner en valor no solo por la trayectoria y el desempeño de las universidades en estos últimos años, sino a la luz de la historia de los 40 años de democracia", expresó al respecto Greco en el programa Mucho Humo.

Por su parte, el mensaje emitido por las instituciones resalta que:

“Las universidades públicas argentinas estuvieron siempre. En los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias".

Para el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional es importante entender que "el Estado tiene que seguir considerando a la educación superior, al sistema universitario, como un bien estratégico para el desarrollo del país".

Además, destacó que la situación actual se divide en "universidad si o universidad no", ya que "no hay posibilidad que nuestros estudiantes tengan que hacerse cargo del costo universitario, significa un gran nivel de exclusión y no igualdad de oportunidades".

Respecto a las votaciones para presidente que se llevarán a cabo este domingo señaló: "El nivel de insatisfacción que existe puede llevar a que la gente piense que hay opciones casi destructivas de lo que existe".

Y agregó: "Nosotros creemos que lo que hay que proponer es mejorar, no destruir".

Por último reconoció que no son ajenos a las necesidades actuales de los estudiantes y que "como sistema universitario sabemos que tenemos que mejorar".

Mira la nota completa