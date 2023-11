Inesperada reacción de Jorge Rial sobre el robo millonario que sufrió su hija

Luego del último enfrentamiento que tuvieron Morena y Jorge Rial, cuando ella salió a ventilar intimidades de su familia e incluso amenazó públicamente a todos, el vínculo se quebró. Si bien el conductor dijo que siempre va a querer a su hija, aclaró que para él, lo más sano en este momento es tomar distancia.

Pero el fin de semana, Morena vivió un mal momento ya que al parecer, ingresaron a su departamento de Córdoba y se llevaron una fortuna. Ella hizo la denuncia pero así y todo, hubo quienes se atrevieron a dudar porque no es la primera vez que vive una situación de este calibre. Y al parecer, su propio padre tiene dudas.

Consultado por este hecho en Mañanísima, Jorge dio una respuesta que desconcertó a todos: "Ayer me mandé un par de mensajes, me dijo que le habían robado plata pero no mucho más. Qué se yo".

La respuesta dejó en evidencia que había cierto escepticismo de su parte y como para que no queden dudas del quiebre que hubo entre ellos, Rial volvió a marcar que no quiere involucrarse: "Hoy tenemos una relación distante. Mantenemos una distancia necesaria entre los dos".

Jorge Rial hace tiempo que adoptó una postura, al menos en público, de total frialdad y desinterés hacia las decisiones de Morena. Cuando se supo que la joven pensaba iniciarle un juicio a Silvia D´Auro, el conductor no quiso opinar pero dejó en claro que le parecía algo disparatado.

Hoy, prefiere concentrarse en el trabajo, en el amor de María del Mar, la incondicionalidad de su hija Rocío y también por su nieto Francesco.

Fuente: Pronto