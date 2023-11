Concejo: la Tarifaria 2024 está en Comisión y se analizan sus números

n En la vigesimoquinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante tomó estado parlamentario el proyecto de Ordenanza de la Tarifaria 2024, a la espera del Presupuesto Municipal que ingresará la semana entrante.

En esa oportunidad se dio ingreso al proyecto de ordenanza Tarifaria 2024 (que requiere para su aprobación el procedimiento de doble lectura con audiencia pública), el cual será analizado por las comisiones de Hacienda y Legislación.

Algunos Números

Las contribuciones que afectan a los rodados y que se encuentran en la Tarifaria 2024 se diferencian entre los radicados y no en la ciudad de Corrientes anualmente: una Camioneta tipo Pick Up radicada abonará anualmente $ 10.000 mientras que la que no está registrada $40.590; camión balancín $40.600 o $163.140; y un camión con acoplado $81.200 o $324.180.

En el caso de los transportes con domicilio Legal en otras Provincias: los mismos abonarán la tasa como vehículos no radicados en el municipio pero con una reducción del 50%. Por la licencia anual para la explotación de servicio de transporte público de pasajeros $31.300, mientras que por la licencia anual para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler, taxis, autos remises, transporte escolar y otros.

$22.100.

Así mismo se aclara que para el caso de los vehículos que pidan la licencia establecida en el inciso c) y que no tengan radicación en el Municipio de Corrientes, tributarán una tasa de $78.000 anuales.

En cuanto al permiso de uso de los locales del Nuevo Mercado de Productos Frescos: los más caros son los que están ubicados en el exterior: Verdulerías, herboristerías: $22.400; Carnicerías, pescaderías, pollerías, fiambrerías, almacén por menor, bares: $29.400 y Gastronómicos y textiles: $49.400

Por la publicidad o avisos realizados por altoparlantes, equipos de audio, o cualquier tipo difusión Oral $16.600.

Por la autorización para la extracción de árboles de la vía pública, se abonarán las siguientes tarifas mínimas: a) Por cada inspección $ 2.800; b) extracción de árboles $ 32.400; c) poda de árboles $ 20.400

Por retiro de ramas y troncos. (por cada viaje de camión) $ 5.700

Se fija el valor de la hora o fracción de sistema de estacionamiento hasta: $800