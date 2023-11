El Polaco metió la pata al recordar el inicio de su relación con Karina

"¿Cómo conociste a Karina?", le preguntó sin vueltas Juana Viale a El Polaco durante una visita a su programa. Cabe recordar que los cantantes fueron pareja y ambos son papás de Sol, su única hija en común.

Recodando el momento, El Polaco contó: "Bueno, Kari ya cantaba. Esto es casi para hacer un cuento. Yo no tenía un mango en el bolsillo en ese momento. Ponele que me quedaban cincuenta pesos. Y yo pensaba: me lo gasto con mis amigos yendo a bailar o voy al cine con mis hermanos. Ese día los llevé al cine a mis hermanos y me quedé sin un mango".

"Me llama un amigo y me dice: 'Vamos a bailar a Jesse James'. Me fueron a buscar en un auto que estaba matado, llegamos de pedo. Cuando entramos recién nos enteramos que tocaba Karina. Sonrisita va, sonrisita viene se fue la vergüenza. Ahí digo: 'Me quiero sacar una foto con ella'. Nos sacamos la foto. Conocí a una amiga de ella que nos hizo la gamba. Ella un día me llamó por teléfono", añadió.

"¿Karina te llamó a vos?", quiso saber Juana. Con humor, El Polaco admitió: "Se va a amar un quilombo tremendo con esto. Después me va a llamar y decirme: 'No te hagás el cancherito'. Ahí nos pasamos el teléfono los dos y empezó a fluir. Después nos separamos".

Fuente: Pronto