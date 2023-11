“La identificación de los hinchas con el equipo fue un proceso”, dijo Piz

La derrota del sábado en Bahía Blanca por la mínima diferencia sobre el final del encuentro fue la despedida de Boca Unidos del Torneo Federal A 2023.

Por clasificar tercero en su grupo en la primera fase al Aurirrojo le tocó el cruce con uno de los equipos más poderosos, el segundo en cosechar más puntos, y el de mejor diferencia de goles de todo el certamen.

“Hicimos un gran partido en el que estuvimos a la altura, tuvimos las ocasiones más claras y a lo último por la necesidad de ir a buscar y en una jugada desafortunada nos hicieron el gol, pero contento en lo personal y lo grupal porque se dejó todo”, declaró ayer Ángel Piz a La Red Deportiva (La Red 107.1 Mhz).

El mediocampista señaló que “Villa Mitre siempre es candidato, nosotros también veníamos bien y si ganábamos creo que íbamos a meternos también en la lucha” por el ascenso.

El goyano, que en el segundo tiempo fue reemplazado por Leandro Gómez, también se quedó el arbitraje de Cristian Rubiano. “Hubo una jugada que le pegaron a Panchito sin pelota en el área, y después todas las chiquitas fueron para ellos, y así te van empujando contra tu propio arco, pero para nosotros eso ya es normal, que no tendría que ser así, pero lo es”.

Realizando un balance de la actuación del equipo correntino, dijo: “Estuvimos entre los mejores en un campeonato que es super exigente, nuestra zona respecto a las demás creo que fue la más dura, y como dije al comienzo del año en una de las primeras notas, es lo que amerita Boca Unidos por ser un equipo grande, siempre debería estar, mínimamente, entre los clasificados”.

Boca Unidos padeció durante toda la temporada los arbitrajes. “Sentimos que podíamos estar más arriba en la zona, no se si primero, pero segundo tranquilamente, y eso significaba definir el primer cruce al menos de local, podíamos entrar a la Copa Argentina también, y esos son los puntos que nos han sacado en el torneo, pero eso ya pasó a ser historia”, comentó.

Piz indicó que “la identificación con la gente fue durante el proceso. Nosotros empezamos de menor a mayor, conformamos un grupo nuevo, y la gente de a poco se empezó a identificar, donde contamos con actuaciones muy buenas, pero sobre todo creo que se valoró la entrega, porque jugar se puede hacerlo bien o mal, y eso lo palpamos en la calle cuando nos cruzábamos con los hinchas que estaban ilusionados, y para nosotros eso fue muy importante”.

En lo personal, señaló que llegó a Boca Unidos “para competir, sabía que no iba a ser fácil, pero se logró”, recordando que “venía de no jugar temporadas anteriores a raíz de una lesión por la que estuve parado mucho tiempo, y este año tuve la oportunidad de mostrar mis condiciones y me volvieron las ganas de continuar”.

A la hora de hablar del grupo, el goyano lo llenó de elogios. “Me siento muy orgulloso de mis compañeros porque hemos pasado situaciones extrafutbolísticas, como los arbitrajes y pudimos salir adelante, que no es fácil, principalmente con los jóvenes, pero los chicos se seguían tirando de cabeza en cada pelota de cabeza y eso genera mucho orgullo y ganas de continuar y de seguir”, volvió a resaltar.

Respecto a la continuidad de cuerpo técnico y jugadores, expresó: “Si no hubiésemos clasificado y teníamos que pelear el descenso hoy no estaríamos hablando de esto, pero el proceso fue muy bueno y sería espectacular para el club que continúe”.

“Por ahí no siempre se tiene éxitos siendo campeón, por ahí se es exitoso en varios aspectos, y creo que el grupo conformado por el cuerpo técnico, la dirigencia, el club en sí, ha sido exitoso, y ojalá que se pueda mantener el proyecto y la próxima temporada seguir compitiendo a este nivel y pelear el ascenso”, agregó.

Piz indicó que “futbolísticamente Boca Unidos tiene muchas herramientas, jugadores muy jóvenes que tienen gran futuro, citando entre estos a (Francisco) Esteche, (Leandro) Gómez, entre otros”.

Para el final, el experimentado volante tuvo palabras elogiosas para Antonio Medina. “Toni es una persona excelente que esta temporada conocí, ojalá que siga jugando dos añitos más por lo menos porque tiene mucho para dar, y no solo en lo futbolístico sino afuera de la cancha, ya que en el vestuario marca un rol muy importante”.

“También quiero mandarle mucha fuerza de parte de todos los que ya le hicimos saber a Gabi Morales, que también fue una pieza muy clave e importante para nosotros, desearle lo mejor, que tenga una buena recuperación y que vuelva a jugar”, finalizó Piz.

(RP)