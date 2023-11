Sube un 100% la tarifa del estacionamiento medido

Nueva suba de la tarifa del estacionamiento medido en la ciudad de Corrientes, aumentará el 100%. Según pudo saber El Litoral, el valor de la hora de estacionamiento medido, pasará de $80 a $160 (autos radicados en Corrientes y que estén al día), de $120 a $240 (vehículos radicados pero no están al día) y de $180 a $360 (que no sean de Corrientes). Los tarjeteros ya fueron notificados, sin embargo, no se sabe a partir de cuándo.

Con una suba del 100%, los conductores deberán abonar el nuevo precio que va de los $160 a los $360, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20 en los sitios donde funciona el sistema de estacionamiento medido en la ciudad.

Si bien la medida aún no fue anunciada por el Municipio, los tarjeteros ya fueron avisados de la nueva medida.

Los conductores pueden utilizar la aplicación, con el uso del código QR que se ubican en las señaléticas de las cuadras correspondientes o, manualmente, abonando al tarjetero.

(VT)