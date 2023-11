El rapto de furia de Charlotte Caniggia con la prensa: "Estoy hinchada los huevos"

Este año Charlotte Caniggia llegó al Bailando con muchas ganas, detalle no menor para ella que en ocasiones anteriores, después de las dos primeras rondas de baile, empezaba a faltar a los ensayos y buscaba excusas para no reunirse con su equipo. Pero esta vuelta, le puso la mejor de las ondas no sólo a su preparación en la pista sino también a sus previas y tanto el jurado como la gente, se lo agradece.

Todo esto lo acompañó con las notas y toda la prensa que implica el Bailando, pero hay algo que Charlotte ya no quiere tolerar más: las preguntas sobre su familia.

La guerra de Mariana Nannis y Claudio Paul terminó afectando a todos sus hijos y como ella está en uno de los programas más vistos, se le pregunta bastante sobre eso. Incluso el propio Marcelo Tinelli le hizo consultas sobre sus padres, pero todo eso la agotó. El martes, después de una ronda de preguntas de parte de los cronistas, Charlotte explotó en las redes sociales.

"Hinchada los huevos. ¿Algún día podré ir al Bailando sin que los noteros me hagan 76666 preguntas de mis papás y me pregunten sólo del Bailano?", escribió en sus historias.

El descargo llegó después de que ella hablara largo y tendido sobre su relación con Mariana Nannis, a la cual según dijo, prefiere mantener 'lejos' de su vida. “Ella no está bien y es mejor tenerla lejos porque una madre así no hace bien. Yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy bueno, no es sano”, explicó.

Con respecto a Claudio Paul, Charlotte contó que hubo acercamiento y que fue Sofía, su novia, la que ayudó. Pero de esto, ella ya no quiere decir nada.

Fuente: Pronto