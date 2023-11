Valdés anticipó que demandará a Nación por la quita de ganancias y del IVA

El gobernador Gustavo Valdés anticipó ayer que demandará al Gobierno Nacional por la quita de ganancias y aseguró que la Provincia va a pagar los sueldos, diferenciándose del gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien afirmó que si "gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos".

Consultado sobre las declaraciones de su par de Jujuy, el gobernador de Corrientes en diálogo con La Nación+ dijo que “no, nosotros vamos a pagar los sueldos de la Provincia y tenemos garantizada la coparticipación”.

“Pero por el golpe que le metió Sergio Massa a la coparticipación de todas las provincias argentinas, nosotros estamos preparando conjuntamente con la Provincia de Mendoza demandas que vamos a estar presentando en la Corte para que se restituyan estos fondos”, anticipó Valdés.

En esta línea, vale recordar que tras conocerse la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y la devolución del IVA, consultado sobre posibles acciones de la Provincia contra el Gobierno Nacional, Valdés había indicado que "no, ya se van del gobierno. Les falta poco".

Pero con la candidata a presidente de la Nación, de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich fuera del balotaje y con el Ministro de Economía Nacional, Sergio Massa que se enfrentará al diputado Nacional Javier Milei el próximo 19 de noviembre, Valdés se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Morales y remarcó que “si el radicalismo decidió neutralidad después individualmente cada uno tendrá su voto, pero no voy a hacer campaña activa para ningún candidato”, expresó.

“Dijo que iba a hacer todo lo posible para que no gane Milei, yo lo que digo es que nosotros trabajamos para el cambio. El trabajo que hicimos para cambiar en la Argentina fue enorme, porque justamente no coincidimos con este gobierno. Nuestra propuesta de Cambio no llegó, pero es responsabilidad de lo que pensamos que la Argentina tiene que cambiar, de seguir trabajando para tener una Argentina diferente”.

“Más allá de lo que pase en esta elección, creo que tenemos que seguir trabajando políticamente , no comienza o termina un Argentina con una elección, pero tenemos una enorme oportunidad cambiar en la República Argentina”, continuó.

Consultado sobre las declaraciones de Morales que aseguró tener un acuerdo con Massa en lo que respecta a la restitución de la quita de ganancias, frente a la demanda que anunció Valdés y que llevará junto con el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, el mandatario de Corrientes, señaló que “Sergio Massa hizo la promesa de que va a devolver con el impuesto al cheque, pero siempre es una promesa”.

“No creo en las promesas de Sergio Massa, ha prometido mucho y no ha cumplido, por lo tanto no necesito que me prometa y tampoco necesito que me prometa ningún candidato a Presidente de la Nación”, remarcó.

“Nosotros tenemos que apuntar a tener institucionalidad, lo que nos tiene que garantizar a las provincias y a los ciudadanos es la ley, la ley como garantía de todo. La ley suprema que tiene la Argentina es la coparticipación y la tenemos que defender”, continuó.

“No necesitamos de un político o de un aspirante a Presidente que nos garantice los recursos, nosotros tenemos que tener esos recursos porque son propios, porque así lo consagramos en una Constitución Nacional y es el sistema que tenemos”, aseguró.

“No puede venir alguien de la noche a la mañana a dejarnos absolutamente sin nada, para eso están las leyes y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar los derechos de las provincias”, insistió.

Mientras que sobre la pregunta de que si la afirmación de Morales podría ser tomada como una extorsión para traccionar votos para Massa, el mandatario provincial expresó “más allá de esas conclusiones, lo que creo es que la inflación nos está dejando a todos en la lona, primero a los que tienen planes sociales, a los comerciantes, productores, a los industriales y al Estado. Cada vez tenemos menos ingresos y cada vez estamos emitiendo más recursos con los planes que emite el Gobierno Nacional”.

“Hoy en el Banco de Corrientes tuvimos que poner sillas afuera para que la gente pueda estar cómodamente esperando lo que terminan pagando del Gobierno Nacional, que es el IFE complementario, etc, que son recursos de todos los argentinos que están siendo utilizados para tratar de coaptar el voto y parecer un gobierno simpático”, chicaneó.

“Pero lo que nosotros necesitamos son políticas públicas claras que sean destinadas a mejorar nuestra moneda, a bajar la inflación, a mejorar la productividad y que los argentinos tengamos una visión de futuro y una esperanza”, siguió.

“Me parece que este gobierno no está haciendo las cosas bien, por eso no voté ni trabajé para este gobierno y ahora vamos a votar a conciencia para poder llevar a la Argentina por el mejor camino”, sentenció.

“Y voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, pero sin duda lo voy a ser con la convicción y con la esperanza de que la Argentina tenga un futuro venturoso para todos”, aclaró.

“Por supuesto que tenemos que cambiar la República Argentina ”, dijo ante la consulta de si va a votar con cambio. “Ningún presidente que puede asumir puede hacer otra cosa más que cambiar, porque lo que estamos viviendo hoy es un desastre”, cerró.