Revelaron el nombre de la artista que pidió que bajaran a María Becerra de un festival

Durante los últimos días, María Becerra se encuentra en el centro de la escena. Es que, el martes, la cantante estuvo en Soñé que Volaba, el programa de Migue Granados en Olga, y contó que un artista pidió que la bajen de un festival.

"Alguien que, por ejemplo, dice '¿querés que lleve mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra o sácala del line-up sino mi artista no va'... Y me lo han hecho un montón de veces", compartió María Becerra. Sin embargo, no quiso contar de quién se trataba, pero sentenció: "Voy a sacar una canción tirándole a esa persona. ¡Le voy a tirar ‘beef’ a lo loco! La canción va a ser su primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data".

Frente a esto, Juan Etchegoyen decidió investigar y revelar la figura de la que estaba hablando María Becerra. "Les voy a contar quién sería la destinataria de este mensaje, porque es mujer. Hay una historia previa para sumar, más allá del nombre mismo", comenzó compartiendo el periodista en Mitre Live.

"Me contaron desde las entrañas de la música que María Becerra se habría referido, y este es un título con impacto a nivel mundial, no solamente en Argentina... María Becerra se habría referido a Natti Natasha", anunció Juan. Luego, detalló: "Todo esto empieza en agosto, septiembre, del año pasado, cuando las cantantes hicieron un tema que se llamó 'Lokita'".

Luego, continuó contando: "Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a María Becerra".

Rápidamente, Juan Etchegoyen reveló: "No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella".

"Esto me contaron que llegó a los oídos de María Becerra, hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, y por eso María expone todo, porque está enojada con esta situación. Obviamente es muy difícil que un empresario baje a una figura como Natti Natasha por este tema, y eso puso furiosa a la intérprete sudamericana hace unos meses", concluyó compartiendo el periodista.

