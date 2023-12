Advertencia de Bullrich: “Que se queden en su casa o vayan a trabajar”

Ante la masiva movilización que preparan los piqueteros de izquierda para el 20 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomó este sábado su postura de que si cortan los desalojará de la calle con el uso de la fuerza, en aplicación del nuevo protocolo antipiquetes que anunció esta semana. Pese a las críticas que le llegan dijo incluso que esto “se va a hacer o se va a hacer” y les hizo una advertencia a los manifestantes para desalentarlos en sus propósitos.

La marcha que rememora la crisis de 2001, y la fecha cuando en medio de protestas sociales murieron 39 personas y renunció el presidente Fernando de la Rúa, fue anunciada antes de que Javier Milei asumiera y tiene una convocatoria reforzada desde que Bullrich anunció su nuevo plan esta semana, denostado por las organizaciones y la dirigencia izquierdista que lo tilda de “inconstitucional”.

“Tienen que tomar su propia decisión. ‘¿Voy a una marcha y me sacan el plan, o me quedo en mi casa y sigo yendo a la cooperativa?”, planteó la funcionaria de Milei a los piqueteros.

"No cortar es no cortar. Por supuesto que en esto hay una tarea de las fuerzas federales y hay una tarea que tiene la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es convencer a los ciudadanos que tienen un plan Potenciar, o el que sea, para que no lo hagan. Lo vamos a avisar de todas maneras porque estamos en un momento difícil, necesitamos que todos colaboren”, sostuvo Bullrich en Radio Mitre.

Y bajo esa posición fue que advirtió a los manifestantes: “Entonces, ese día, que se queden en su casa o que vayan a realizar un trabajo; que vayan a hacer lo que tienen que hacer en vez de marchar”. También les recordó que el Gobierno ya contempló un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de 50% del monto, anunciado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“El objetivo es que en el país la ley y el orden estén presentes”, indicó Bullrich, quien se mostró inflexible: “El primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra al 100% el primer día, será el segundo o el tercero, pero la Argentina se va a normalizar. Es una decisión que no tiene marcha atrás. El Presidente ha salido a decirlo tres veces, el respaldo es total y absoluto para que les demos a los 46 millones de argentinos la tranquilidad de que la decisión se va a llevar adelante”.

Aseguró también la dirigente de Pro volcada al gobierno libertario que es “equivocado” pensar que su política va en contra de alguna organización en particular, sino que dijo que el problema está con quienes “manejan a la gente como ganado”. Remarcó entonces que eso se va a terminar y adelantó que ya la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hará anuncios en línea con las expresiones de Milei en cuanto a que se darán de baja los aportes estatales a quienes corten calles y rutas.