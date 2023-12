Quejas por el estado de los caminos rurales de San Luis del Palmar

Vecinos y productores de las distintas secciones de San Luis del Palmar hicieron llegar sus quejas a la redacción del diario El Litoral por el estado de los caminos rurales. "Es increíble la cantidad de pozos, no se puede acceder a los campos porque es muy difícil transitar por esos caminos. Una vergüenza", coincidieron varios sanluiseños.

El malestar de los productores y vecinos fue mayor al ver las máquinas de Vialidad Provincial apostadas en un galpón municipal. "Todas las máquinas están guardadas, no se usan y los caminos necesitan un mantenimiento. No se entiende porque no reperfilan los caminos. Hay más pozos en los caminos que en los campos y eso que todavía no llovió esta semana. No queremos pensar lo complicado que se pondrá esto si llueve mucho", se quejaron.

Sobre la inacción de la delegación local de Vialidad, los productores y vecinos detallaron: "Hay quienes dicen que no tienen para el combustible de las máquinas, pero eso no puedo ser. El Fondo de Desarrollo Rural está para eso, para mejorar los caminos".

Los caminos tienen una extensión superior a los 5.000 metros aproximadamente.

Tanto productores ganaderos como horticultores necesitan sacar con mayor eficiencia sus productos y para eso, necesitan de caminos en buen estado que les brinden mayor accesibilidad.

Pala en mano los pobladores de los parajes rurales de San Luis del Palmar, solicitan por todos los medios el arreglo de los recorridos vecinales que son de tierra y están verdaderamente intransitables.