El técnico de Mandiyú confía en dar vuelta la serie el viernes

Mandiyú perdió el sábado por la mínima diferencia en la visita a Juventud de Puerto Tirol, en el partido de ida por los octavos de final de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24, resultado que lo obliga a ganar por más de un gol de diferencia en la revancha para pasar de ronda.

Su técnico, Daniel Cravero analizó el encuentro, que se jugó bajo una sensación térmica cercana a los 50 grados, y adelantó lo que pueda llegar a pasar en el partido que se jugará el viernes en esta capital.

“El partido fue parejo, si bien ellos en los primeros minutos llegaron dos o tres veces, después nosotros también tuvimos también chances de poder convertir y no pudimos hacerlo, y en el segundo tiempo se hizo un partido muy chato donde casi no hubo opciones de gol, y la que tuvieron ellos la hicieron y ganaron”, declaró el DT al finalizar el juego entrevistado por el colega Alejandro Argüello de “A Rodar Transmisiones”.

El Chango dijo que “no se podía jugar, hacía mucho calor, los dos equipos sintieron el trajín en el primer tiempo y después se terminó el partido. Estaba más para el que hacía un gol ganaba y de lo contrario se empataba” (en cero).

“Esto partidos son así, muy cerrados; con los cambios en el segundo tiempo quisimos darle mayor velocidad (al equipo) y no conseguimos nada. La verdad que fue muy pobre, pero esto es así, son partidos de ida y vuelta y en la revancha tenemos que cambiar la imagen y quedarnos con el encuentro”, agregó.

Con relación a las fallas cometidas en la marca, manifestó que “a veces cuando estás muerto de piernas no pensás y no decidís bien, entonces ahí vienen los errores. El gol fue una pelota que perdimos en la mitad de la cancha, por no hacer falta quisimos anticipar, pero se la llevaron y nos convirtieron”.

El técnico rafaelino recalcó que a pesar del resultado “tenemos que estar tranquilos, ser inteligentes, tenemos 90 minutos más para aprovechar en nuestra cancha. Hay que saber que tenemos toda esta semana para trabajar, elegir bien y llegar con lo mejor para la final del viernes y confiando que lo vamos a dar vuelta”.“Sabemos que estos partidos no son de 90 sino de 180 minutos, así que la serie está abierta. Nosotros de local seguramente vamos a jugar mejor, vamos a proponer otra cosa, si bien hoy también queríamos llevarnos los tres puntos de acá (Puerto Tirol), pero no se pudo”, manifestó.

Por último Cravero expresó que “uno sabe que el fútbol siempre tiene revancha así que el viernes, con el apoyo de toda nuestra gente, seguramente vamos a dar vuelta la serie”.

(RP)