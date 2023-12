¿Qué harán los argentinos en sus vacaciones 2024?

Desde el 2018, el Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realiza lo que ya se convirtió en una encuesta clásica en esta época del año: el relevamiento de cómo planifican las vacaciones los argentinos. Y este año no fue la excepción.

La muestra, en la que respondieron más de mil personas mayores de 16 años residentes del AMBA, arrojó que el 52,2% no irá de vacaciones, el 16,5% no lo sabe y solamente el 31% está seguro de que sí.

Esto se traduce en que cinco de cada diez personas que contestaron no se tomarán descanso. Con un pequeño incremento del 3,4% en el no a las vacaciones, las cifras son cercanas a las del año pasado, cuando el 48,8% dijo no irse y un 31,3% sí.

A pesar del incremento en la negatividad, este número sigue lejos de la muestra de finales de 2020, cuando en plena pandemia de coronavirus la gente indicó en un 69,6% que no se tomaría vacaciones.

En aquella oportunidad, el mayor motivo para esto había sido el Covid-19, pero desde entonces el más nombrado para prescindir del descanso fue la situación económica: en esta muestra el 65,2% lo mencionó. El 21% dijo que no tiene vacaciones, el 4,1% no lo hará por trabajo y el 6,6% por otros motivos.

En ese sentido, el 47,2% dijo que financiará su viaje a través de sus ahorros, lo que significa un incremento en las respuestas del 4,2% respecto de la misma del año pasado (43%).

El 15,7% viajará con los ingresos del mes, el 6,6% manifestó que pagará con tarjeta de crédito, un 5,4% consiguieron un préstamo, un 3,1% aprovechará el aguinaldo y el 21,9% dijo que lo hace a través de un poco de todas las demás opciones.

De un año a otro se incrementó el porcentaje de los que respondieron que vacacionarán en el país: 75% contra poco más del 71% del 2023. Al revés, 25% iría al exterior, mientras que en la muestra anterior contestó por esto el 28%.

Como cada muestra, por un tema de cercanía geográfica de los encuestados y por ser un destino líder, la Costa Atlántica fue el lugar más elegido, con el 54,7% de los votos. La siguieron: el Centro del país (15%), el Sur (14%); quienes alquilan casa con pileta (7,3%); Noroeste (5,2%) y Noreste (4,4%).

De los que viajarán al exterior, el lugar más elegido fue Brasil (27,1%), seguido de Europa (20,2%), Centroamérica (13,2%), Uruguay (10,9%) y otros (17,8%).

Más cifras de la encuesta:

– La mayoría dijo que tiene 15 días de vacaciones (31,7%). Las respuestas que lo siguieron en cuanto a la cantidad que se tomarán son: 10 días (21,9%), un mes (20,4%), una semana (17,3%), y entre 3 y 5 días (8,7%).

– El 69,7% dijo que no aprovechó ni miró algún descuento y/o promoción para vacacionar, mientras que el 15,9% lo hizo. Casi en un porcentaje idéntico (71,7%), creen que en este año gastarán más que el pasado.

– El mayor porcentaje vacacionará en familia (55%), en pareja (23,5%), en soledad (11,1%) y entre amigos (10,5%). La mayoría manifestó que viajará en auto (54,8%), en avión (22,9%), micro (14,4%), en tren (6,2%) y moto (1,7%).

– El 34% vacacionará en una casa, 23,3% en un hotel o hostel, el 18,3% en un departamento, a un complejo de cabañas irán el 10,1% de los encuestados, un 3,1% lo hará en camping, 2,9% a un apart hotel y otros (8,3%).

– Algo obvio es que enero (44,1%) y febrero (26,6%) fueron los meses más elegidos para irse, mientras que los siguieron diciembre (12,4%), marzo (8,2%), abril (2,7%) y otros (6%).

– En cuanto a las prioridades a la hora de elegir destino, la mayoría (54%) dijo que donde vacaciona debe tener playa. Lo siguieron: montañas (17,3%); buena gastronomía (5,4%), juegos para los más chicos (4,1%); excursiones (2,7%), vida nocturna (2%) y otros (14,4%).

– El mal clima (38,6%) es a lo que más le teme la gente que se pueda dar en sus vacaciones. Lo secundaron: que todo esté caro (20,8%); que haya mucha gente (17,1%); que el viaje sea pesado (10,9%) y otros (11,5%).

– En cuanto a qué tipo de vacaciones prefiere, la opción con más respuestas fue «Playa de día y salidas de noche» (36,7%). Luego siguieron: «recorrer y conocer» (29,9%); «quedarme en un hotel» (12%), «conocer otras ciudades y tours culturales» (7,6%), y otros (13,8%).