La respuesta de Pampita cuando le preguntaron si estaba peleada otra vez con la China

Días atrás, se dijo que un hecho que sucedió en los premios Martín Fierro Latinos de Miami hizo que la China Suárez y Pampita volvieran a distanciarse.

El origen de la molestia entre ambas mujeres se habría producido por un malentendido. Lo que pasó fue que Suárez tuvo que esperar más de una hora en la calle para poder entrar al evento y lo que le dijeron fue que la demora se debía a que Pampita y el Pollo Álvarez, los conductores, aún no habían llegado.

Finalmente, se supo que esta información no era verdadera y que ambos conductores habían llegado en horario pero que tuvieron que esperar al igual que todos los demás a que solucionaran ciertos problemas técnicos. Esta información no le llegó a Suárez.

Pocos días después, la actriz y la conductora se cruzaron en un evento organizado por una marca de perfumes y no se saludaron. "Hubo todo un operativo de logística para que no se cruzaran. Cuando le preguntamos a Pampita por la China, que ella siempre decía que era divina, que son familia, ahora ya no quiso hablar. Eso demuestra que algo ahí pasó", había contado Rodrigo Lussich.

Por su parte, consultada por estos rumores, Pampita desmintió estar atravesando un nuevo mal momento con la China: "Tenemos la mejor, hay muy buena relación. Nos llevamos bárbaro. Nos hablamos por cualquier cosa que tenga que ver con los chicos".

Fuente: Pronto