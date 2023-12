Fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la prórroga de Caja Municipal

En la segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante hubo cruces entre el oficialismo y la oposición ante el tratamiento de la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos por 360 días.

Al inicio del encuentro deliberativo se dió tratamiento a los despachos favorables del expediente que solicita la prórroga de la Caja Municipal de Préstamos por 360 días más, con fecha de enero del 2023. El Concejal Héctor Lópéz (UCR) solicitó la aprobación del proyecto, habló de la necesidad de continuar con “saneamiento” y el esfuerzo que se realiza por “equilibrar las cuentas”. “La verdad es que ha dado resultados”, remarcó destacando la legalidad del pedido.

Seguidamente la concejal Magdalena Duarte (PJ) criticó que el expediente es cada vez más chico. Apuntó contra el Interventor de la Caja, (por Marcelo Corrales) por las múltiples funciones que cumple, además de ser interventor de la Caja Municipal y fustigó al oficialismo por la fecha de la resolución.

“Con estas medidas se está violando el espíritu de la Caja Municipal. (...) No nos opusimos al proceso de normalización y que la causa en la justicia avance. Lo que cuestionamos es que nuevamente con un lapso de tiempo bastante grosero vienen a pedir nuevamente la prórroga para por ejemplo poner paneles solares en la Caja Municipal, modernizar los sistemas de manejó de datos (...)” se quejó remarcando que estas cosas se pueden hacer con la caja normalizada mediante el directorio adelantando que no iban a acompañar el expediente.

Ante estas declaraciones recogió el guante el concejal oficialista, Yamandú Barrios (Unión Popular) quien no dudó en recordar los orígenes de la intervención. “Ha llegado el momento de que recordemos de dónde venimos para que se entienda la autoridad moral que tiene el contador Corrales como nuestro Intendente (por Eduardo Tassano) cuando se pide la prórroga (...)”.

Aseguró que “la posición del bloque opositor es injusta (...) porque el saneamiento es real”.

Hablo del estado financiero de la Caja remarcando que debiera transcurrir “dos años y medio de ejercicio para pagar el resto de la deuda”

“Entonces no es poca cosa y también nos ofende sobremanera cuando se dice que esto de que la normalización via directorio es la panacea, es algo bueno, pero nosotros intervenimos ante un directorio normalizado respecto los cuales había serias sospechas”, expresó y aclaró que “el solo hecho de la normalización no es el camino más seguro hacia la terminación de la política de saneamiento administrativo, financiera (..)”:

“Los procesos de saneamiento no deben interrumpirse, no queremos volver al año 2017”, sostuvo dejando en claro que el proceso apunta a “dejar una caja saneada y en franca política de crecimiento para que le sirva al empleado municipal”.

“Nosotros pusimos en orden una Caja donde sospechamos que existía una especie de cueva donde todos los días se liberaban cheques voladores y que están siendo investigados por la Justicia y en la que si nosotros no pagamos la deuda con el IPS (Instituto de Previsión Social ) los empleados municipales no iban a poder jubilarse y si no pagamos la deuda multimillonaria con el Ioscor (por el Instituto de Obra Social de Corrientes) los trabajadores no iban a poder gozar de la obra social”, sentenció.

“Está avanzando el proceso de saneamiento y en base a esta autoridad moral que tenemos por haber (...) y recuperado el Fogop para el financiamiento de la obra pública (...) creo que tenemos la suficiente autoridad moral de gestión y de responsabilidad para solicitar esta prórroga de la intervención de la prórroga”, cerró.

A continuación, tomó la palabra la Concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ), quien aseguró que no les parece injusto “solicitar la normalización de la Caja Municipal” y que “no cuentan con la información contable” .

Recordó a los concejales la responsabilidad de controlar los números y la reunión donde Corrales habría asegurado que el organismo estaba en condiciones de ser normalizada.

Los cruces continuaron unos minutos pero finalmente la intervención de la Caja Municipal por 360 días con fecha de enero del 2023 fue aprobado por el oficialismo.

Se debe señalar que las Cuentas de Inversión 2022 también fueron aprobadas por la mayoría del cuerpo a pesar de los reparos que realizó la oposición en especial sobre los recursos que debieron destinarse a los salarios de los trabajadores.