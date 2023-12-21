Desmienten que artistas que estarán en la Fiesta del Chamamé cobren un exorbitante cachet
Desmintieron que los artistas que se presentarán en la Fiesta Nacional del Chamamé cobren exorbitantes cachet, como trascendió en las últimas horas, informaron fuentes oficiales.
La supuesta lista difundida en redes sociales, consignaba diferentes montos que supuestamente iban a percibir Los de Imaguaré con Jorge Rojas, Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, Los Alonsitos, Mario Bofill, entre otros.
Dichos montos iban desde los 40 a los 9 millones de pesos, dependiendo de cada músico.
FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ
El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, informó que desde este miércoles 20 de diciembre se pueden adquirir de manera online las entradas para asistir a la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé, 19ª Fiesta del Mercosur y 3ª Celebración Mundial, a desarrollarse del 12 al 21 de enero de 2024, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
ARTISTICA FIESTA NACIONAL DEL CHAMAME 2024 (POR ORDEN ALFABETICO)
VIERNES 12/01
- AMERICANTA (PARAGUAY)
- BALLET OFICIAL
- BOCHA SHERIDAN
- CHAMAMECEROS DE LEY
- CONJUNTO TRÍO SAN PEDRO
- ERNESTITO MONTIEL Y SU CUARTETO SANTA ANA
- GIANELLA NIWOYDA
- GRUPO DE BUENA FE
- HÉROES DE MALVINAS
- ISMAEL ECHAGÜE (PARAGUAY)
- JUAN CABRERA
- JUAN PABLO BARBERÁN
- JUANCITO GÜENAGA
- MARCIA MULLER
- PABLO BENTOS CUARTETO
- PAQUITO ARANDA. PRODUCCIÓN ESPECIAL CON INVITADOS
- PAULO Y SÉRGIO ARGELO MS (BRASIL)
- RAUL BARBOZA (LEYENDAS)
- SILVINA ESCALANTE
- TALLARÍN Y SUS ESPUELAS DEL LITORAL
- TUPA NOY
SÁBADO 13/01
- BALLET OFICIAL
- BIANCA ALMIRÓN
- DALMA FERREYRA (PARAGUAY)
- FRANK ADAMS - CAMERATA ZUID
- GRUPO AVAREKÓ
- GUSTAVO MIQUERI CON TREBOL DE ASES
- HUGO FLORES
- IPÚ PORÁ
- JOSÉ ÁLVAREZ GRUPO
- MANUELCRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTINA
- MARCELO ROJAS SEXTETO (PARAGUAY)
- OFELIA LEIVA
- ORQUESTA FOLKLÓRICA DE LA PROVINCIA
- PAULA BASALO
- PRE FIESTA
- RECITADOR
- RICHARD SCÓFANO & YAMANDÚ COSTA (BRASIL)
- SORIANO SOSA
- TAJY
- TOTY MONTIEL Y SU GRUPO RENOVACIÓN
- VERÓNICA NOGUERA
DOMINGO 14/01
- ANA LAURA TESTA
- ANABELLA ZOCH (BS. AS)
- BALLET OFICIAL
- BLAS MARTINEZ RIERA
- CESAR FRETTE
- COQUIMAROLA
- DESIDERIO DUARTE MS (BRASIL)
- DIEGO GUTIERREZ
- FABIÁN GARCÍA
- FLORENCIA DE POMPERT
- FUELLES CORRENTINOS
- GRUPO IRUNDY
- GRUPO ITATÍ
- MARÍA OFELIA CEMBORAIN
- NAHIARA LANG
- NELIDA ARGENTINA ZENON Y LA EMBAJADA PLAYADITO
- OSCAR MACÍAS
- PEÑEANDO (PARAGUAY)
- PRE FIESTA
- RUBEN RODRIGUEZ
- RECITADOR
- TERESA PARODI
LUNES 15/01
- ALEJANDRO BALBI
- BALLET OFICIAL
- CHAMAMÉ KUÑÁ
- GRUPO REMANSO
- HUMBERTO FALCON Y FERNANDA DUPUY
- LAS VOCES DE ASUNCIÓN (PARAGUAY)
- LOS CHAQUEÑÍSIMOS CARDOZO
- MARCELO OJEDA (PARAGUAY)
- MARÍA EUGENIA GALLARDO
- MATÍAS GALARZA
- MAURICIO BRITOS Y HUMBERTO YULE (BRASIL)
- MAURO BONAMINO
- NUEVO CUARTETO SANTA ANA DE CARLOS RAMIREZ
- PRE FIESTA
- RAULITO ALONSO
- RECITADOR
- RUDY FLORES Y ERNESTO MENDEZ
- SIMÓN PALACIOS
- SOFÍA MORALES
- SOLEDAD PASTORUTTI
- SUSY DE POMPERT “MUJER INTERIOR”
- VICKY SANCHEZ
MARTES 16/01
- ALMA DE MONTIEL
- ANA PAULA ROMERO Y TARAGÜI COÉ
- BALLET OFICIAL
- CHANGO SPASIUK & SIXTO CORVALÁN (PARAGUAY)
- DAMIAN AYALA CON CRISTIAN HERRERA
- EL MAGO DE LA NUEVA LUNA
- EXEQUIEL FERNÁNDEZ
- FABIAN BALLARIO
- GRUPO NENDIVEI
- GRUPO ÑAHENDÚ (PARAGUAY)
- HOMERO CHIAVARINO
- JORGE BALMACEDA
- LOS CUATRO DE CÓRDOBA
- LOS HERMANOS BRITEZ
- LOS HIJOS DE LOS BARRIOS CON LOS CARDOCITOS (TRIBUTO A LOS BARRIOS Y A LOS CARDOCITOS)
- MARÍA ISABEL VERA (PARAGUAY)
- MONCHTO MERLO
- PRE FIESTA
- RAFAEL PUERTA TRÍO (BRASIL)
- RECITADOR
- TITINA DE LOS SANTOS
- TOLATO TRÍO
- MIERCOLES 17/01
- ALAN GUILLÉN
- ALEJANDRO BRITTES QUARTETT
- BALLET OFICIAL
- BELÉN BELCASTRO Y LUIS MOULIN
- BRUJA SALGUERO CON ENSAMBLE OFP
- DEMIR HANNAH
- EDUARDO SCOFANO
- FACUNDO TORRESÁN
- HUGO LEIVA
- LAS HERMANAS VERA
- LOS NUÑEZ
- LOS VECINOS
- LUIS LANDRISCINA
- MARTA TOLEDO
- NOGUERA / PANIZZA
- PEDRO RIOS
- PRE FIESTA
- RECITADOR
- SIN CORRIENTE DÚO
- TIERRA NOBLE (PARAGUAY)
- ZUNI AGUIRRE CON ENSAMBLE OFP
JUEVES 18/01
- ALFREDO MONZÓN
- BALLET OFICIAL
- BRUNO MENDOZA
- CACHO ESPINDOLA
- DANIEL GIMENEZ TRIO
- DOS MAS UNO TRIO
- DUO INNOVACION (PARAGUAY)
- ENZO CASTRO (URUGUAY) INVITADO:NAHIR RODRÍGUEZ
- FABIÁN MEZA
- GICELA MENDEZ RIBEIRO Y ALUISIO ROCKEMBACH (BRASIL)
- GRACIELA LINARES Y ROBERTO ROMERO
- LA PILARCITA
- LOS SHERIDAN
- LUCAS SEGOVIA CON ENSAMBLE SINFONCO
- LUCIO YANEL (BRASIL)
- MARIO BOFILL
- MARIO SUAREZ
- MARTINA VELAZCO
- NAHIR RODRIGUEZ. INVITADOS: “CHINGOLI” Y “CHINGUI” BOFILL
- PRE FIESTA
- RAÚL PALMA
- RECITADOR
VIERNES 19/01
- ANALÍA ESPÍNDOLA
- BALLET OFICIAL
- BELÉN MAJUL
- DELVALLE, FERNANDEZ, GALARZA
- EMILIANITO LOPEZ
- IMAGUARÉ & JORGE ROJAS
- IRIS MABEL Y SU GRUPO ALMA GUARANÍ
- JORGE SULIGOY
- LORENA LARREA CATTERINO
- LOS AMARILLA
- MALENA PINTOS
- MIRYAM BEATRIZ (PARAGUAY)
- NESTOR Y ARIEL ACUÑA
- PRE FIESTA
- PURA SANGRE
- RECITADOR
- RENATO FAGUNDES (BRASIL)
- SANGRE PAIUBRERA
- SEBASTIÁN VERÓN Y SU CONJUNTO
- TUPÁ Y EL MOVIMIENTO CORRIENTE NUEVA
- VERA - MONZÓN
SÁBADO 20/01
- ANTONIO TARRAGÓ ROS
- BALLET OFICIAL
- COQUI ORTIZ “Chamamé sentido”
- GABINO CHAVEZ
- GABRIEL COCOMAROLA
- GENTE DE LEY
- IGNACIO PORRA
- JOAQUÍN Y BENJAMÍN MORALES
- JORGELINA ESPÍNDOLA
- JULIANO JAVOSKI (BRASIL)
- LAS GUAYNAS PORÁ
- LAS GUITARRAS DE CURUZÚ
- LIRA VERA DÚO
- LOS ALONSITOS
- NESTOR LO Y LOS CAMINANTES (PARAGUAY)
- NINO RAMIREZ
- PABLO CHAMORRO
- PATRICIA GÓMEZ
- PRE FIESTA
- TONO BARBERÁN
DOMINGO 21/01
- AMANDAYÉ
- BALLET OFICIAL
- FRANCO ALMIRÓN
- G - LATINA
- GRUPO IBERA
- GUARANÍTICA
- GÜEPA CHE
- LAS CHAMAMECERAS
- LOS ANGELES ROMANTICOS CON HERNÁN ARIAS
- LOS GUEDES (BRASIL)
- LOS MATUÁ MERCEDEÑOS
- MATÍAS BARBÁS
- MILAGROS CALIVA
- MIRIAN ASUAD
- NOSTALGIAS MBURUCUYANAS
- PRE FIESTA
- PURAJEI SOUL (PARAGUAY)
- RECITADOR
- REVELACIÓN PREFIESTA: JOSÉ SURT
- TONO BENITEZ Y LOS CRIOLLOS DE CORRIENTES
- TONY ROJAS
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