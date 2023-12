Navidad: aconsejan planificar porciones para evitar daños en la salud

La Dirección de Nutrición del Ministerio de Salud de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, brindó consejos sobre hábitos sanos durante las fiestas de fin de año. Además, la nutricionista María Luz Gómez Jensen, detalló las principales tareas que realizaron en el 2023 en cuanto a controles y también promoción sanitaria.

Respecto a la Nochebuena y el Año Nuevo, también otros encuentros de fin de año, Gómez Jensen remarcó que "la clave es la organización, planificar las porciones de acuerdo a la cantidad de personas que irán".

"Es un error común usar esta modalidad de: a la canasta. Hay mucha comida y queda para días posteriores. No sólo se come este tipo de alimentos calóricos durante los eventos, si no a veces durante más de una semana", indicó.

A la vez, dijo que "hay que priorizar las preparaciones frescas y carnes magras". "Muchas veces tenemos la costumbre de adoptar recetas que no coinciden con la temperatura de la región, estamos hablando de comidas con crema, salsas o preparaciones calientes", agregó.

"El día de la fiesta no hay que llegar con hambre, tienen que hacer su rutina habitual, de colaciones y buena hidratación. Los postres tienen que ser preferentemente caseros. Además, es aconsejable volver a la actividad física al día siguiente y no terminar con estos hábitos durante esta época del año", sostuvo.

Al mismo tiempo, expresó que es un momento de encuentro donde las emociones tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, el pan dulce solo se come en estas fechas y con las familias.

"El mensaje no es prohibitivo, aconsejamos no comer en gran cantidad y disfrutar de lo que nos hace bien. Todas las preparaciones a las que estamos acostumbrados en estas fiestas contribuyen al aumento de peso, tienen gran cantidad de azúcar y no es aconsejable para consumo diario o gran cantidad de consumo", comentó.