Sofía Jujuy Jiménez habló tras el fuerte enfrentamiento con Sol Pérez en The Challenge

Este martes, Sofía Jujuy Jiménez y su coequiper, Rodrigo Mora, quedaron eliminados de The Challenge Argentina(Telefe) tras perder una prueba frente a Claudia Albertario y Oky, pero antes se produjo un tenso cruce entre la modelo y Sol Pérez.

Lo cierto es que la ex chica del clima era una de las posibilidades sugeridas por Jujuy y su compañero para disputar el juego que definiría al nuevo eliminado de la competencia, por lo que Sol no dudó en disparar contra el ex futbolista uruguayo asegurando que al ser amigos, le dolía que a hubiese elegido para competir.

Esta situación desencadenó un inesperado cruce con Sofía, quien defendió a su compañero y explicó que nada tenía que ver con lo personal.

Ya fuera de The Challenge Argentina, Sofía Jujuy Jiménez habló en exclusiva con PrimiciasYa, donde aseguró que tiene "La mejor" con Sol Pérez. "Es una gran persona y lo que se vio anoche fue un cruce de pensamientos y miradas que son súper válidas ambas", afirmó tras contar que conoció a un hermoso grupo humano en el reality.

Asimismo, agregó sobre la actual analista de Gran Hermano: "De hecho, ella también se dio cuenta que ahí se intensifica todo tanto, que se confunden los sentimientos y las emociones. Pero está todo más que bien. Sol es una gran compañera y una gran mujer".

CÓMO FUE EL PASO DE JUJUY POR EL REALITY

Claro que además de aclarar que está todo más que bien con Sol Pérez, Sofía Jujuy Jiménez le confió a PrimiciasYa que pasar por The Challenge Argntina en la pantalla de Telefe "Fue una gran experiencia y estuvo súper divertido".

Al mismo tiempo, la jujeña aseguró haberlo pasado muy bien y dejó en claro el aprendizaje que significó la competencia. "Siento que crecí, aprendí muchísimo y rompí con cantidad de prejuicios porque me ayudó para un montón de cosas" confió, y agregó: "Fue más de lo que imaginé, por lo que estoy muy contenta y agradecida".

Primicias Ya