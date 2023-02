William Schlenker se casó en la cárcel con Samanta Farjat

Siete meses atrás William Schlenker, condenado a cadena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro en 2007, en medio de la interna de la barra de River, rompía el silencio con Infobae. Allí, además de clamar su inocencia, dejaba una frase inquietante: “Si en dos años no revisan mi condena y me liberan, me mato”.

Pero ahora, mientras prepara un nuevo recurso ante la Corte Suprema para intentar demostrar que nada tuvo que ver con el hecho, se casó en el registro civil de Marcos Paz con Samanta Farjat, con quien estaba de novio desde tiempo atrás.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado en dicha localidad, con intervención de las autoridades del juzgado de ejecución penal número uno y del Complejo Penitenciario Federal Número 2, la famosa prisión de Marcos Paz donde está detenido desde mayo de 2016, cuando la Cámara de Casación Penal le confirmó la pena de perpetua por haber instigado el crimen de Acro.

La noticia se mantuvo en bajísimo perfil porque Schlenker asegura que su objetivo no es aparecer en los medios por este motivo sino para denunciar lo que asegura que es una injusticia.

(EN)