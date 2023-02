Reclamo urgente: Valdés exigió a la Nación ayuda por el agro en emergencia

El gobernador Gustavo Valdés reclamó ayer al Gobierno nacional la “urgente” homologación de la prórroga de la Emergencia Agropecuaria por los incendios y la sequía. La medida es necesaria para que los productores correntinos accedan a los beneficios fiscales anunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)

La homologación de la prórroga de la Emergencia Agropecuaria en la provincia fue rubricada por el mandatario, mediante decreto Nº3771/22, desde hace unos meses. El gobernador puntualizó que esta normalización “es fundamental para que los productores rurales afectados por sequías e incendios accedan a los beneficios fiscales de Afip”.

El campo correntino está en emergencia desde hace más de un año, cuando los incendios consumieron casi 1 millón de hectáreas en la provincia. La medida fue prorrogada por otros 180 días, pero el Gobierno nacional debe rubricar y homologar la decisión provincial.

Corrientes declaró el desastre agropecuario también por la intensa sequía que castiga a la provincia desde hace tres años. El Gobierno provincial determinó que el sector no pague impuestos debido a la crisis y esperaba que el Gobierno nacional tomara la misma decisión, pero solo envió ayuda crediticia.

Un estudio de Coninagro alerta que 13 de 19 economías regionales se encuentran en estado de crisis y advertencia, entre ellas la ganadería bovina, el arroz, la forestación, los cítricos y la yerba mate.

En efecto, desde la entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias, alertaron que además de las 13 de 19 economías regionales se encuentran actualmente en “crisis”, las restantes 6 están en estado de “advertencia” y ninguna muestra signos de crecimiento.

El estudio muestra a la mayoría de las producciones en rojo, algunas en amarillo, y el principal factor entre el negocio, la esfera productiva y también el mercado, sigue siendo el aumento en los costos, con algunas recomposiciones de precios puntuales.

La parte productiva y de mercado son las más afectadas. En la zona donde puede haber producción se levanta el precio pero por faltante, y en otras zonas está afectando la sequía y la reducción de superficies sembradas respecto a campañas anteriores.

También se observan stocks disminuidos o no tan recuperados, excepto en ganadería que se espera un poco más de stock pero hacia adelante. En lo referido al mercado local, el consumidor no está validando subas en cantidades y en el plano internacional no se prevén subas importantes en valores.

En el caso de las producciones rurales de relevancia para la provincia de Corrientes, todas presentan crisis o advertencia de crisis.

El sector del arroz presenta signos de crisis por menor producción e impacto del clima.

La ganadería bovina está afectada por costos en alza, precios estancados y problemas de sequía regionales.

En el caso de cítricos dulces se registran signos de crisis por menor calidad en el NEA y precios en alza por falta de fruta.

La forestación se encuentra en "advertencia" por incertidumbre por la baja dinámica de los mercados en precios al productor.

La yerba mate también está afectada con un complicado panorama.